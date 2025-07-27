廖元豪／總統放下身段 政治僵局才能解套

轟轟烈烈鬧了一年的「大罷免」，卻在七月廿六日唱出「綠倒小夜曲」，罷免陣營慘遭零比廿五全敗。為何罷團在網路、街頭聲勢如此壯大，結果卻是如此？其中很重要的原因，是中道、正常的台灣人民，對民進黨及部分罷團人士，狂妄鬧事的反彈。

為何說是民進黨的狂妄鬧事？因為一開始就是賴總統不肯面對去年大選中，人民沒再給民進黨立院多數。一個想要政府運作順暢的總統，最好是協調立院多數組成聯合政府，若硬要自行組閣，就要放下身段，與國會多數聯盟逐案協調。前者是世界各國半總統制或內閣制的普遍作法，後者則是總統制國家的方式。孰知賴總統把我們當總統制來操作，卻不肯學美國總統在「分立政府」狀態是怎樣身段柔軟地去利益交換、討價還價。

面對國會多數，賴總統與卓內閣甚至比當年阿扁還要剽悍、凶狠、寸土不讓。用喊話、覆議、釋憲來處理行政與立法爭議，甚至動員青鳥群眾包圍立院。當你把立院多數當死敵，立院為何要通過你的法案，同意你提名的官員呢？在「依法行政」的入門憲政原理下，立院通過的法案，行政院無論喜不喜歡，原則上都要忠實執行；但賴政府對藍白通過的法律案或預算案，幾乎都全力抵制，動輒搬出「毀憲亂政」怪論。連原住民禁伐補償、財劃法、刪減總預算、普發現金一萬等政治性較低的案子，也用覆議、釋憲或揚言不執行等方式來抗拒。

當年歐巴馬、柯林頓即使具備有力的否決權，面對國會，卻也要耗費心力與時間，去與不同意見的各黨議員溝通，在大大妥協後，才能通過他們所要的法案，或是調整對他們不利的政策。賴政府何德何能，竟然在我國憲法覆議根本無力對抗立法院的情況下，採取比美國總統更高的姿態，政治情勢當然陷入僵局。

本以為只是因賴總統個性堅毅，才這樣堅持對抗到底。後來柯建銘講了大實話，原來從去年二月一日，他們就已經想要搞這套大罷免了。然後可能又太過相信民進黨操縱網路、媒體、群眾運動，加上玩弄恐中仇中牌的能力，必然可以打趴國民黨。許多民眾本來也許確實嫌棄立院，但遠未到要「罷免」的地步，因此對賴政府小題大作的大罷免，已有所不滿。再看看推動罷免期間，號稱自主公民的網紅和罷團在街頭、網路趾高氣昂，到處阻人、挑釁、霸凌，這些帳哪能不算在民進黨頭上？

現在大罷免完了（還有七席，但無關大局），政局會有所改變嗎？理性來看，既然翻轉國會多數已無希望，那賴總統面對「國會少數必將一事無成」的現實，即使不願組聯合內閣，也應放下身段，誠心承諾「我先讓步」，與國會多數黨聯盟對話妥協。賴總統若能拋掉那個不出席議會、卡管，甚至與災民對槓的「老我」，今後的法案、預算，大法官與ＮＣＣ人事案，就大有希望消解國會敵意，讓政府不致空轉，甚至有望成為台灣的柯林頓、歐巴馬。

不過看看賴總統的臉書貼文，只誇罷團，而無一字罪己；加上民進黨、行政院的態度，也都清一色說空話，撇清責任。看來在二○二八總統大選前，政治僵局將會持續。賴總統將繼續用他在卡管事件時，那句「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」的態度，用一股氣撐到任期結束。至於美國關稅怎麼辦，兩岸關係如何處理，大法官人事能不能過…反正也沒招了，就繼續怪藍白親中賣台吧。