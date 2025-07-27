廖達琪／罷免後 領導人需以蒼生為念

大罷免今年初被提出，當時各方並不看好，但隨著一階及二階連署的達陣，罷團氣焰一度高漲，甚且傳出可在三階投票罷掉十至十五席國民黨立委；如今廿四席國民黨立委加民眾黨高虹安市長一席「○罷免」的結果，打破這些虛張的聲勢。

細究去年各區的投票結果，尤其是民進黨立委候選人的得票數，以七至八折計算，再與四分之一門檻數比較，能超過門檻的實不多；加以民進黨山頭各有盤算，而被罷者將士用命、傾力護盤，才出現全面擊潰罷免勢力的場面。

如以此方式及能量評估，八月廿三日的七席也不易罷成。換句話說，國會的朝小野大格局難變，但從開始到現在，罷團的街頭布陣、綠媒的熱烈炒作、執政黨的推波助瀾及政治豪賭，似捲起了千堆雪，卻全融化在已被藍白營燒熱的基層，大罷免真成了一場空。

不過，大罷免的虛幻面雖已揭穿，但它也揭露了一些台灣政治實務面的問題。首先是憲政僵局的無解困境：大罷免的起因源於朝小野大，執政黨與在野黨正面對決常吞敗績，這樣的政治攻防本是民主的日常，民主國家的憲政制度設計也為避免兩方過度的惡質競爭，設有調解的機制—如司法獨立、有釋憲的最高權柄，以解行政立法紛爭；還有倒閣機制來尋求選民的仲裁。但目前台灣的狀況，大法官因只有八人，無法召開憲法法庭來履行職務，反對黨兩次否決總統所提名的七人，造成第一道解僵之鑰完全失靈。

至於倒閣這一解方，我國憲法有提供操作機制，規定二分之一以上立委通過對行政院長的不信任案，行政院長得辭職，但可同時請總統解散立法院；但此一解散國會、重新改選、訴諸民意裁判的機制，在台灣從未實踐過。即便當下的行政立法糾葛，倒閣曾被國、民兩黨提出，一樣因政治計算而未成，致此一機制形同虛設。眼前司法及倒閣的解僵設計均無用，而大罷免未改在野仍為多數之結構，未來實需朝野領導人以蒼生為念，勝的一方，不妨先遞出橄欖枝，表示願理性溝通、協助推動國事！

第二是公民參政的機制不足：大罷免能走到第三階投票，不能不正視所謂公民團體的力量。雖然其組成包括一些親綠社團，但也有一些年輕、尤其是婦女的政治素人參與，他們熱情積極，不怕颳風下雨站街頭拉罷免；反共似是他們的共同心聲，但平常卻缺乏表達的管道，這些人下一步往何處去？我們的制度設計給予藍綠以外的空間非常有限，以往能進立法院的小黨存活率不出三屆，民眾黨似也吸納不了這些素人；朝野可以競相構思，讓這些人有更多政治參與的機會，而不是總在街頭吶喊！

第三是民進黨反共的威權復古：反共這次很奇妙地成為罷團的黏著劑，民進黨借力使力，頒布國家安全十七項因應策略、稱對岸為境外敵對勢力；老蔣時代的堅壁清野、僵固的反共方式突然成為顯學，執政者忙著境內貼標籤、找敵人，結果「反共無成」，值得民進黨領導人三思！

第四是國民黨組織的疲老脆弱：大罷免連署期間，國民黨各地方黨部接連被羈押起訴多人，雖說可能有偏差辦案現象，但其組織的疲弱老化也讓大眾一覽無遺！國民黨領導當局能不多所警惕、尋求組織更新嗎？

民主運作靠制度，但制度有窮盡；領導人的胸懷、意念及選擇仍是關鍵！