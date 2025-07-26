楊志良／老人創造時代，時代考驗老人

當今世界正同時面臨兩種看似對立，卻緊密交織的現象：一方面「時代考驗老人」，不少老年人正遭遇前所未有的困境，「養兒防老」幾乎已成為神話，棄老虐老經常上媒體。以這次丹娜絲颱風為例，眾多南部孤單老人無電、無水、無屋頂、無人協助清理滿屋泡水家具達一周以上。當地因為人口老化，復原困難，高齡者希望國軍予以協助，賴總統竟回答民眾要「自助」，國軍演習較為重要，真是傷透了這些老人家的心！

缺乏理財能力的老人，需打工賺生活費者比比皆是，路上更常見老人推著破舊的推車從事資源回收。有子女的算是幸福，卻也常被要求照顧孫子女，好讓兒、媳得以雙薪工作。最慘的是失能老人，不管長照進展到幾點○，服務的質與量都只是聊勝於無，根本無法滿足需求。就算家中經濟可以負擔、請專人照護，照服員虐待老人也已不是新聞。

更讓老人心煩氣躁的就是媒體，每天不是「大罷免」就是「反大罷免」；再且，特定媒體及側翼網軍拿了大筆納稅人辛苦繳的稅金，天天言不及義的大內宣，煩死人！好像台灣沒有一件正事要辦。實際上兩岸兵凶戰危，產業面臨巨大挑戰，家人工作及收入岌岌可危，更讓老人家夜難成眠。

諷刺的是，這些考驗著老人的困境，卻正是另一批老人「創造」出來的。國內國外一群「老不休者」掌握大權、呼風喚雨，搞得世界包括台灣在內，人心惶惶；他們掌握極大權力及資源，卻不用於創造人類的希望，反而壓制社會上理性的聲音，更讓人民生命受到踐踏，苦不堪言！

川普這個老人自以為是，竟然與全世界各國對幹。他的「ＭＡＧＡ」（讓美國再次偉大）導致他的民調在國內直直掉，國際上主要國家對美國的好感度大幅下降，對其最大敵手中共的好感度卻直線上升，是美國有史以來最大的外交失敗。馬斯克何等聰明，看到川普讓七十萬美國貧窮人口領不到食物券、近三千萬人沒健保，就知道川普玩完了，馬上棄他而去，另組新政黨，川普也只能氣得跳腳。

就在太平洋彼岸，美國的另一邊就是愚蠢至極的賴政府，更間接促成藍白緊密合作。曹興誠、柯建銘這兩個自作聰明的老人，不但應該要替賴清德做功德，更應幫南部災區老人家修屋頂、搬垃圾，且絕不可驅使老人家拿旗子遊街、去推動什麼大罷免。

賴清德竟還站上第一線，並號召支持大罷免，與全民福祉對賭。若今天投票結果是反對罷免的票多於罷免的票，他將如何自處？這絕不是辭去民進黨主席就能了結，而是記在中華民國史、或是賴清德念兹在兹的台灣史上：一個執政最差、社會最分裂、最敗壞國家的總統！（作者為前衛生署長）