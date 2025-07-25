盛治仁／拒築牆思維，搭連結人心橋梁

看看現在的世界，不管是俄烏戰爭或關稅貿易戰，或是兩岸關係與內政，都在築起一道道高牆來區隔彼此；政治上的對立、軍事上的緊張、經濟上的對抗，讓世界顯得愈加分裂與不安。作為觀光旅遊業的一分子，需要重新思考行業最初的使命與本質，才能在紛亂的局勢中找到安定鼓舞人心的答案。

我們的使命，不就是縮短人與人之間的距離嗎？

我們的日常，不就是讓文化交流、讓彼此理解，讓世界看見多元之美嗎？

從古至今，旅行始終是文明互動的催化劑與橋梁。絲綢之路上的商旅、大航海時代的探險家、背包客手中的青年旅舍鑰匙等等超越時空的旅人故事，都是不同膚色、語言、和信仰的人們在旅途中相遇、對話，最終發現彼此共享人性的過程。

在每一個微笑、每一道地方風味菜餚、每一場在地文化導覽中，我們以尊重和平等接待任何一位客人，傳遞的始終是一個簡單卻深刻的理念：我們其實比想像中更靠近彼此。

在隔閡與偏見日益高築的今日，我們不能選擇沉默。

我們相信，旅遊不只是觀光，而是理解、寬容與和平的契機。

每一位旅人都有機會成為和平的種子；而我們這些服務者，更應該成為播種人。

旅行，是培養以全新眼光看待世界的歷程；人類的和諧來自溝通，文化的理解來自互動。築起高牆無助於文明發展，唯有持續的交流與理解，才能為人類社會帶來真正的進步。

無論是在台灣、紐約、羅馬或是東京，每一位觀光旅遊服務業者每一天的努力都在促進文化藝術的交流與善意的堆疊，讓旅人不只留下足跡，也能留下感動與共鳴。

一個人的工作，從來都不只是為了財務的報酬。工作如果沒有使命感，人生就只是一個不斷重複的輪迴。金恩博士著名演說開頭的第一句話，是我有一個夢（I have a dream），而不是我有一個計畫（I have a plan）。知道自己為誰而戰、為何而戰，人生才有目的，工作才有意義，才能夠帶來感動的力量。

理念告訴我們為什麼，定位決定我們如何做，產品是最後外界看到的成果。我們經常腦筋裡只想到要推出什麼樣的產品，沒有堅守自己的定位，更忘了為什麼從事行業的初衷。

美國旅行作家保羅・索魯曾說：「觀光客不知道他們去過哪裡，旅人不知道他們將前往何處。」我們希望與旅人們一同成長，從觀光客蛻變為探索未知的旅人。正如穆罕默德所言：「不要告訴我你受過多少教育，告訴我你去過哪裡旅行。」旅行，讓世界變得寬廣，也讓人心變得柔軟。

我們自許成為文化間的橋梁，也希望每一位旅人成為人與人之間的橋梁，讓人類多一些溝通，世界多一分理解，世局少一點對立紛擾。

我們的工作，從來不只是提供住宿，更是在推動和平。

我們希望下一位推開酒店大門的旅客，看見的不只是一間客房，更是一扇通往一個更寬容、更開放世界的門戶。

讓我們一起拒絕築牆的思維，用服務與熱情搭起一座又一座連結人心的橋梁。

讓我們一起讀萬卷書、行萬里路，從經典中找到未來，從工作中實現自我。（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）