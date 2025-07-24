李清志／夏日台北美術館

夏日炎炎何處去？到美術館看展覽應該是最棒的活動了！

美術館通常空間寬廣，冷氣充足，不僅是避暑的好地方，美術館裡的奇幻展覽，更將我們帶往一個超現實的烏托邦，讓你暫時忘卻現實世界的紛亂與無奈。

台北作為一個國際性的大都會，本來就擁有許多大型的美術館，這些美術館不僅僅是美學教育的基地，也成為觀光客會去參觀的重要景點。特別是暑假期間，這裡成為年輕學子體驗潮流美學，開展藝術視野的靈感啟蒙空間。

今年暑假台北市立美術館就舉辦了「奧拉弗・埃利亞松：你的好奇旅程」，多件作品是觀眾可以進入互動的沉浸式裝置，強調光、色、水霧與影子在空間中與感官協作，讓參觀者成為作品的一部分。這些作品不只呈現藝術性，也回應氣候危機、喚起永續與生態共生的思考；其中以樂高積木創作的「立方結構的演化計畫」，允許觀眾參與建構建築城市，非常受到大家的歡迎，大人小孩都在現場專心建構自己的理想城市，證明每個人都有建築的本能，建造也是一種自我療癒的過程。我覺得這個展覽，是這個暑假最值得大家去看的展覽，完全不輸給大阪世博會的展出。

作為台北市重要的私人美術館，富邦美術館之前才展出藝術家布爾喬亞的大蜘蛛雕塑以及其他作品，這個展覽可說是台北少見，重量級的當代藝術展，非常精彩！繼布爾喬亞的展覽之後，富邦美術館在暑假推出了「印象派─從莫內到美國：光、跨越海洋」，展覽除了莫內的畫作之外，主要是展出美國印象派的作品，美術館的展場燈光、背景音樂，都可以看出他們的用心。去富邦美術館除了可以看印象派畫作之外，美術館周遭也有多座公共藝術作品，非常豐富多元！

有趣的是，台北故宮博物院本身應該是屬於「博物館」的角色，想不到這個暑假竟然也推出了重量級的印象派畫展「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」，展出包括雷諾瓦、梵谷、塞尚、馬蒂斯、秀拉等人的重要作品，特別是雷諾瓦知名的畫作「彈鋼琴的少女」，更成為展覽宣傳的重點。

故宮博物院作為中國歷史文物收藏展出的博物館，竟然可以展出印象派的畫作；那麼過去威權象徵的中正紀念堂，展出英國畫家威廉．透納的畫展，也就不是什麼令人驚訝的事。

事實上，之前中正紀念堂配合韓劇「魷魚遊戲」的新一季節目宣傳，在自由廣場擺出巨大遊戲娃娃，在廣場玩起「魷魚遊戲」，早就將中正紀念堂的空間解構了。

美術館除了有好的展覽企畫之外，也必須有好的咖啡館，讓人們在欣賞藝術展出之餘，也可以在咖啡館中沉澱思維，彼此溝通交流。北美館最近在二樓就設置了新的咖啡館，簡潔明亮的空間，提供好吃的可頌與咖啡，景觀極好，不僅可以欣賞周邊優雅綠意，也可以觀看天空飛過的民航機，非常有趣；另外到富邦美術館旁的富邦大樓卅三層喝咖啡，景觀更是超級好，可以遠眺一○一大樓，並俯瞰陶朱隱園。

不論如何，台北這座城市在暑假有如此多元的藝術展出，真的是台北市民極大的福氣！讓台北市民在炎炎夏日，可以沐浴在藝術文化的洗禮中，享受藝術家帶來的藝術芬多精。漫長的暑假，大家不妨前往台北的美術館，相信一定會有許多令你意想不到的收穫！（作者為都市偵探、建築學者）