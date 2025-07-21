葉匡時／台灣能造出下座護國神山嗎？

由蔣顯斌製片、蕭菊貞導演的紀錄片「造山者」，近日在台灣上映，受到廣泛的觀眾關注與讚譽。這部電影紀錄了台灣半導體產業從無到有，再從有到世界領先的歷程，除了讓大家了解當年孫運璿和李國鼎等官員的遠見、決心與魄力，也讓大家知道在那個時代，胡定華、曾繁城、史欽泰等一群年輕的學者與工程師，是如何篳路藍縷地創造了台灣的奇蹟。

很多人看後都深受感動，甚至為之落淚，但同時也有不少人問，台灣是否可能再創造出一個堪比半導體產業的「護國神山」？要回答這個問題，我們先要問，當年這些「造山者」，特別是那些年輕的工程師，是有什麼「靠山」，讓他們能夠如此有底氣的義無反顧、拚命向前，取得非凡的成就呢？我認為有三個重要的條件：

第一，當時擔任行政院長、後來接任總統的蔣經國，及其領導團隊所奠定的治理基礎。當時的台灣處在風雨飄搖的國際形勢下，經國先生當時推動十大建設、設立工研院，一系列重大政策打下了台灣產業轉型升級的基礎。更關鍵的是，經國先生能夠任命稱職的部會首長，授權各部會首長勇於做出長遠的規畫與決策。

試想，當時的經濟部長孫運璿，與其他幾個部會首長在小欣欣豆漿店吃早餐時，就可拍板決定發展半導體的重大決策，若非經國先生的領導風格，這些部會首長難道吃了熊心豹子膽，膽敢作出這麼重大的決策？另一方面，如果沒有孫運璿這些優秀的部會首長，經國先生大概也無法充分授權吧！

第二，是良好的理工基礎教育。當時選拔出來赴美ＲＣＡ學習半導體的年輕工程師，都是頂尖大學電機、電子等科系培養出來的優秀畢業生。那時候大學的師資或設備遠不如現在，但那時大學生兢兢業業的程度，可遠遠超過現在；他們可能沒有良好的實驗設備，卻有良好的邏輯思維能力、研究基礎與學習態度。當他們在美國學習時，也是抱著破釜沉舟、義無反顧的態度去學習新知。皇天不負苦心人，他們終能達成使命。

第三，是家國情懷。「造山者」紀錄片中，有一段訪問中研院研究員瞿宛文的紀錄；她提到，當時這些人都是擁有家國情懷的。孫運璿、李國鼎等政務首長固然有家國情懷，那些願意負笈千里去美國吃苦奮進的年輕人，除了初生之犢不畏虎的勇氣外，更重要的是他們都有滿腔熱血、不計私利，要為國為民做一番事業。這種精神力量不易捉摸，卻可能是當今台灣最需要的力量。

認清這三個重要條件後，讓我們再來思考台灣是否可能再造一座護國神山。在幾乎年年選舉的政治環境下，我們現在的政務首長有足夠的視野與魄力，勇於作出對抗民粹而能福國利民的長遠政策嗎？就算做了，這些長遠政策又能持續多久？在大學成績普遍膨脹，學生學習風氣日益低落下，我們還能源源不斷地培養出高素質的科學家與工程師嗎？在強調個人權利，卻忽視傳統家國情懷的教育下，我們究竟還有多少年輕人願意犧牲自己的權利，為家國奮進呢？

時空環境不同，今天台灣的產業生態遠比當年豐富成熟；許多創業家、高階經理人，其見識、膽識已遠遠超過當朝的政務首長。我高度懷疑政府有能力、心力及足夠的資源與誘因去打造下一個護國神山，若台灣的產業界未來還有一座護國神山，那絕對不會是政府主導的結果。

（作者為陽明山未來學社榮譽理事長）