王正方／機器人保母vs.親情關懷

網上傳聞：今年年底機器人保母將在中國大陸量產。依照功能的差異，售價每具自三千至五萬人民幣不等，含保險金的月付租賃模式更便宜。

少子化現象普及全球，老年人、病患、上班族家庭小孩的照顧，已造成許多國家人力不足，資源吃緊。一份日本報告指出，日本超過七成的養老院計畫在二○二六年前引入機器人保母；中國大陸推三嬰政策，雙薪家庭急需機器人保母；自閉症輔助治療機器人Ｌｅｋａ已獲得美國ＦＤＡ認證。據估計，至二○二六年全球保母機器人市場應突破一百二十億美元。

目前上市或在實驗階段的ＡＩ機器人保母如三星Bot Care：可看護獨居老人，監控跌倒、提醒用藥、進行基礎對話；Ｔｅｍｉ機器人：兒童陪伴、家庭助理，視頻通話、智慧跟隨、娛樂互動；特斯拉Optimus保母：換尿布、沖泡奶粉、兒童作業輔導；豐田ＨＳＲ：協助洗澡、如廁、生理指標監測；小米CyberOne：能支持家庭護理；波士頓動力Atlas：觸覺功能強等。

這些產品仍有不少失誤或不足，如：精細動作成功率只有百分之七十二、整理物件的成功率僅百分之八十五，火災報警準確率約九成。目前機器人保母可識別六種基本情緒，正常嬰兒應能感知二百多種的細微表情。

現代人類自以為聰明智慧超越前人，創造的ＡＩ工具，確實發揮了前所未見的功能，但機器人保母也帶來不少其他問題。

韓國一份研究發現「機器人育兒導致兒童共情能力下降」案例，指機器人保母長期照顧的嬰兒，對人際間情感的反應遲鈍。日本媒體與報告中有使用保母機器人的家庭，親子肢體接觸減少百分之六十七；某款機器人因面部表情僵硬，導致有三成兒童測試者常做噩夢等案例。日本一論文指出機器人照顧的三歲以下兒童出現「人臉識別障礙症」；日本使用機器人保母報告中也有「機器人孤兒」的記載。

瑞典養老院的對比實驗：人類護工照料的老人，平均壽命長二點一年。機器人照護組的老人，「抑鬱量」分數，比人工照顧組的老人高出三成八。當然，完全獨居的老人狀況更加淒涼。在日本媒體紀錄片中，東京某養老院一位八十七歲的失智者，對照顧他的機器人說出三年來第一句完整的話：「謝謝你陪我。」

未來百分之九十的子女，大概會選擇機器人方案，因為費用只有人工照顧的五分之一。

子曰：「老者安之，少者懷之」，此乃老祖宗的明訓。每個小孩都需要父母抱在懷裡哄著、餵著、逗著、喊著、罵著、笑著、鬧著，得不到父母的微笑，鼓勵，面對鐵面無情的機器人，孩子向誰去撒嬌耍賴呢？老年人需要妥善的安頓，居住衣食無虞、日益衰敗的身軀得到照料。他們更希望常常有親人陪伴。我的某好友素有孝子之稱，他說：

「傍晚帶著外賣晚餐探望獨居母親，燈光昏暗，老人家坐在舊藤椅上看電視，打盹發呆。一頓飯沒說什麼話，有兒子這麼靜靜地陪著，是她最盼望的事。」

身為子女，為什麼總沒時間陪伴年邁父母，孩子最需要爸媽的時候我們都在嗎？用盡聰明才智教機器人事事代勞，然而親情關懷來自人類最誠摯最純真的愛，機器人學得會嗎！（作者為電影導演）