張延廷／提升軍人尊嚴 看美國怎麼做

日前賴總統提出「軍人搭機升等商務艙」的構想引起社會輿論譁然，其立意固佳，卻忽略現實的窒礙難行，反倒讓社會產生軍人特權的不當聯想。加上台海情勢詭譎，一般基層士官兵戰備壓力繁重，又有多少人有閒功夫享受商務艙的國外假期？復以軍人調薪法案在立法院還遭民進黨推三阻四，看不出執政者要改善軍人的尊嚴。

美軍堪稱世界軍事實力最強的武裝力量，其裝備和規模不僅均列世界第一，職業軍人的待遇也傲視他國。軍人全職服役期間除了享受優渥的教育福利，還能接受免費職業培訓，每人每年享有約台幣十五萬的「就學基金」，讓現役軍人可選修大學通識課程，在每座美軍大型基地都設有教育中心，甚至可直修醫護、律師、工程師等專業學位，退役後也有優先選擇工作的機會。至於國民兵和預備役的兼職軍人，在保留現有工作和學習的前提下，每月兩天、一年中有一個月連續兩周的服役，也可享受絕大部分全職軍人的待遇。

再者，美國三軍官校包括海岸防衛隊軍官學校招生和養成標準向來嚴格，欲入學者在中學階段多半已出類拔萃，此外，為滿足大量輔助幹部的需求，聯邦政府也力求創新，例如最著名的「預備軍官團」（ROTC）獎學金計畫，不但為高中畢業生提供四年的大學免學費福利，順利畢業後成為軍官，且更易於融入主流社會，役後成為企業領導人、公司高管等，是企業主在尋找擔任領導幹部的首選之一。

如有在校大學生加入ROTC，軍隊可代為支付學費、書籍教材費。已付學生貸款者，還可退還，剩餘的學費則減免，有志向學者還可逐步獲得碩士、博士學位，成為國防智庫系統中的專業人才。

另者，學員亦可通過網絡及夜間課程修習學分、完成學業。換言之，只要符合高等院校錄用條件的學員，並且沒有犯罪紀錄，基本就能符合ROTC招募資格，軍隊就會在經濟上幫助其達成「大學夢」。而且美軍與美國大多數的知名大學都有建教合作，為軍職人員提升社會和經濟地位，甚至軍人配偶也可藉此獲得受教育和工作福利。

美軍除基本薪資比一般同儕優渥外，還有房屋津貼、伙食津貼、特殊外國語言津貼等各種補貼。以新兵為例，薪資每年兩萬餘美元，但各種特殊專長津貼就有四萬美元，合格的現役新兵，又會獲得最高四萬美元的入伍獎金，待轉服預備役又可獲得兩萬美元加給，倘會講第二種外國語，另可獲得一萬五千美元加給。全職軍人除法定假日外，每年有卅天的帶薪假期，兼職與全職軍人，均可享受軍隊提供的免費全家醫療保險，還有為配偶和子女申請綠卡的排期提前，又附帶八十萬美元購房貸款，且無需任何首期付款。如此優渥的條件，很難不讓美國年輕人心動，同時提高美軍篩選優秀人員從軍的標準。

儘管國情與文化不同，但國軍在「量適、質精」的大前提下，任何黨派在軍購外都須認真研究美軍的招募制度，以建立武裝力量對國家及政府的向心，更要有實際的時間餘度和管道來篩選、提升職業軍人的素質，讓軍人這項志業成為國民崇仰、效法的標竿，才是真正為國家網羅人才，也是建軍備戰的根本之道。