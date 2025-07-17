洪蘭／萬物皆空 為心所見

在機場候機無聊時，忽見有本贈閱的《般若波羅密多心經》便拿起來看。六十多年前，我陪外公去華嚴蓮社聽南亭法師講經，小師父們怕我們這些野孩子在會場亂跑，便教我們背心經。背會有獎品，是一顆玻璃珠，上面有個小孔，對著光望進去，裡面有尊釋迦牟尼佛。為了這個獎品，我把心經背得滾瓜爛熟，外公說它是無上妙法，但是當時的我不懂也不了解。

後來常在書法展覽上看到它，也在很多人的客廳中看到它，雖然自己的知識已隨著年歲增加了很多，但仍然沒有什麼體會，直到那天在候機室再讀時，突然就懂了。難怪張潮會在《幽夢影》裡說「少年讀書如隙中窺月，中年讀書如庭中望月，老年讀書如台上玩月」，原來同樣的句子的確會因自己境界和閱歷的不同而有不同的領悟。

比如說「色不異空，空不異色」，外公的解釋是表面上看到的東西其實是虛幻不存在的，但是為什麼眼睛明明有看到，卻偏要說它不存在呢？這是當時頑固的不理解。但是在教了四十年心理學的「知覺」（perception）課後，再看到這句話時，我就明白了：物體在我們視網膜上呈現的影像是倒的，可是我們的眼睛看到的卻是正的。因為眼睛看到的並不是真正的物體而是大腦將其重新解釋過的東西。所以它是大腦的虛像，「色即是空，空即是色」了。

我們眼睛看到的光波，耳朵聽到的聲波在進入大腦後，都會變成電波，經由神經纖維將其送到相關的皮質區去處理。因此當視覺刺激被傳送到枕葉的視覺皮質區去辨識時，它早已被拆解成直線、橫線、角度等元素，這些元素會去活化視覺皮質中專門處理它的神經元，這些特徵再依大腦中已有的schema（架構）重新組合成最符合當下情境的物體或訊息，所以人常會看錯聽錯而不自知，因為它符合我們的預期。

幻覺（illusion）就是我們過去的經驗在影響大腦現在的解釋，天頂上的月亮跟地平線上的月亮明明是同一個月亮，但你看它的大小就是不同，這也是人看不見他不知道的東西的原因。

雷尼．馬格麗特有張名畫The False Mirror，眼睛是假的鏡子。它不是真實反映出外在的世界，它反映出的是你大腦中的世界。

因此「眼見不為真」，你見到了你想見的東西，但它並不真實存在於外界中。所以「色不異空，空不異色」，所有東西都是鏡花水月一場空。

聽覺也是一樣，我們常聽錯，只聽見我們想聽的話。那些以為再真不過的東西其實只是大腦的解釋罷了。六十年代，哈佛大學的休伯爾和威澤爾（兩人為一九八一年諾貝爾獎得主）從貓的大腦中，初次看到視覺皮質上的神經元是各司其職，有的只對直線起反應，有的只對斜線起反應，井水不犯河水。這些初級的資料層層往上報，最後由認知的大腦決定你看到了什麼。也就是說，「自上而下」比「自下而上」重要。這是個劃時代的實驗，第一次讓我們了解原來人類是這樣看到東西的。

不過再怎麼說，還是觀世音菩薩厲害，她沒有做任何實驗，就知道這世間所有的一切都是空的，只存在你的心中罷了。（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）