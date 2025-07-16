陳力俊／李大維和光同塵

李大維是一位資歷豐富的外交官，尤其特別的是擔任特任政務官時期，橫跨李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文時代，在藍綠壁壘分明的台灣政壇，即使不是絕無僅有，也是極為少見。

李氏於最近發表個人回憶錄《和光同塵：一位外交官的省思》，主要對其公務生涯有所記述，也是對台灣國際關係與國內政治的歷練記錄。台灣外交官因歷史因素，需面對更為艱鉅的處境，熟知其中甘苦的李大維指出：「身為中華民國的外交官，沒有悲觀的權利。」半世紀的記憶，道盡台灣國際關係的特殊性。

「和光同塵」語出《道德經》，意為秉性內斂而能與塵俗相融，是作者的自我期許。李氏在書中談民主時代的外交官、駐美經驗、台美認知落差、實務經驗以至反思歷史，皆與自述個人一生職涯的四字箴言「中道」與「審慎」相契合。書中也揭密艱困國際處境之下，台灣外交官如何戮力從公、折衝樽俎，書寫台灣重大外交事件以及國內重大發展與重要事件等。

書中引人入勝細節甚多，例如大維之名是其雙親希望他有朝一日能像前國防部長俞大維一樣，好好讀書以智慧報效國家而取；在成年階段，其父曾告誡他「黨是尚黑，將來不要碰政治」。

同時書中收錄多幀別具意義的文件紀錄、照片，特別顯眼的一張照片是蔣經國先生於一九七三年接見青年獎章得主，半蹲於前排的三人正是李大維、溫世仁與林百里，三位青年日後都闖出一片天，見證當年識拔人才之精準。

李大維在陳水扁總統任內出任駐美代表，又在蔡英文總統任內出任外交部長、國安會和總統府秘書長，被形容為「萬綠叢中一點藍」，在政治對立嚴重的台灣，許多人對他難免有所臧否。另一方面，也可看出陳、蔡在用人之際，尚能將個人才幹列入考量。尤其還容許李氏在不須自汙遞上投名狀情況下擔任要職，值得肯定。

李大維自述：「外交官應服膺憲法，尊重民主憲政制度選出的領導人，不應有黨派之見，任內應忠實傳遞國內政策指示給駐在國，若有異議，也應循行政管道表達。當然也可求去，這才符合民主政治的精神。」他有自己的想法和信仰，拿捏政務官的進退。

李氏為蔡英文所重用，對蔡的評價也甚高，認為她在國安上，自信沉穩，自然引來議論；他在自序中說「任何國家作為背後都有國內政治、經濟、社會等因素，十分複雜，牽涉個人認知、主客觀形勢條件，利己乃是必然，必須併同考量。」同時引美國開國元勳之一、曾任總統的麥迪遜所言：「野心必須與野心相抗衡」、「防止權力集中於同一部門的最大保障，是給予各個部門憲法手段和個人動機，以抵制其他部門的侵犯。」在台灣正進行「大罷免」之際，更顯語重心長。

李氏在擔任公職後期，出任國安會和總統府秘書長，政治色彩雖較淡薄，從春秋責備賢者觀點，仍然無法毫髮無傷；他反思歷史：「我們無法從上帝視角看五十年後的發展和思維，古今中外歷史人物做的抉擇，皆為因應當時局勢，做出最符合自身利益的選項…我們不能以今日視角評斷過去決策，需以同理心看當時決策者的思考邏輯及時代背景，才能真正了解何以造成矛盾、錯失，或差池的決定。」堪稱中允。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）