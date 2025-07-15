林中斌／蔡就職 習回絕 惜失機

二○一六年五二○蔡英文總統就職演說於上午十一點半結束。十二點整，我電話鈴響。不認識的北京國台辦官員自我介紹，意欲分享他們看法。

「謝謝您！但我已離政府。您將浪費時間！」

「林教授，今後學術研究您仍可參考我們觀點。蔡英文的善意出乎我們意料之外。」他之後唸了四點評論，正是下午兩點多維新聞報導的官方回應。雖然軟中帶硬，卻正多於負。兩岸紅綠政府的對話呼之欲出。

事後得知，台北其他兩岸事務方面，也在十二點整接到國台辦電話，傳達同樣訊息。顯然，這是經習近平拍板的官方的立場。北京如何在半小時內，將蔡演說整理上報，由習研判後交台辦向台北有關方面傳達訊息？

之後，下午四點半，北京第二次回應，推翻前述：稱蔡演說需要「補考」修正。

北京罕見的半天內出爾反爾，可能原因為何？影響為何？

●原因一：當日下午，北京國安軍情人士開會，沒來過台灣的對台強硬派占上風。訊息來源是號稱直通「習辦」的Ｘ先生。當時他經常自北京來台活動，手頭大方，藍綠通吃。一六年初小英當選後，他經我台商友人來見而得識。他說小英就職演說稿早在五二○前已送華府，再送東京，後經某立院大老Ｗ送天津親人傳遞習辦。

●原因二：大陸北方與南方研究台灣學者權力鬥爭，北方勝出。此外，北方學者本來要完全推翻，但由習在福建的親信汪毅夫緩頰成「補考」。訊息來源是台灣兩岸學者們。

●原因三：台灣「數位前政治人物」人士向北京表達「不應接受」蔡總統就職演說中表達她接受「一九九二年會談的歷史事實」。此說詞雖然不全同於「九二共識」—北京要求台北接受的兩岸對話前提—卻未否認「九二共識」。兩岸大可就兩種說法異同開啟釐清討論。此訊息來源是前國安會秘書長李大維最近出版的新書《和光同塵》所透露美方人士告知的情報。

總體看，以上三項可能原因，並不相互排斥，而可能並存。然而最後決定蔡需「補考」的只習一人。長年任職東南沿海，他熟悉台商遠多於台灣民意。

當時，小英加入民進黨才十二年，遠非民進黨大老。為了團結黨內各山頭，又要穩定兩岸關係，她就職演說從民進黨基本立場的所做調整，已屬極限。甚至引起獨派的反對（請見趙春山教授《兩岸逆境》一九年七月出版）。

九年前習回絕蔡的就職演說可能未料到以下的影響：

●台北全面倒向華府。兩岸緊張上升，交流下降。台灣青年反中意識上升。台灣選舉反中票房興旺。

●北京在歐美及鄰國的形象下滑。美國忌憚中國崛起，雖然內部分裂卻一致反中。美國因利益受威脅反中缺乏道德正當性，卻因兩岸關係惡化而振振有辭：大欺小！

●未來對台，北京即使避免高代價的武統—而以細膩的外交手段，配合突飛猛進的軍力展示，以及龐大的經貿後盾—經過與多變川普華府的交易，達成文統。台灣反中情緒仍是北京必須妥善處理的重大障礙。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）