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王文華／水電師傅賺得比工程師多

聯合報／ 王文華
行人僅需在感應器前揮一下，即可變綠燈的紅綠燈。王文華／攝影
行人僅需在感應器前揮一下，即可變綠燈的紅綠燈。王文華／攝影

在「無摩擦」時代，水電師傅賺得比工程師多。

在矽谷，科技讓生活的各層面都變得「無摩擦」（frictionless）。買食物，自己掃描條碼結帳，裝進購物袋離開。叫無人車，ＡＰＰ點幾下，車子停在門口。買保險，回答聊天機器人幾個問題，立刻收到保單。甚至行人過紅綠燈，也不必用手指按鈕了，感應器前揮一下，幾秒鐘後變綠燈。

矽谷致力打造「無摩擦」的體驗。意思是使用者可以直覺、平順、快速地使用產品或服務。過程中不會猶豫、沒有疑惑、不需人與人的接觸。非不得已需要客服，也由機器人搞定。如果要麻煩到真人，這體驗就算「有摩擦」。很多公司的官網甚至沒有客服電話或網路郵件地址，跟真人客服線上聊天的連結埋藏在網站深處，得用挖礦的耐心，才找得到。

ＡＩ讓「無摩擦」體驗更上層樓。ChatGPT回答完後建議你下一個問題；Gmail預測你下一句想寫的話。完全不會寫程式的使用者，可以在ＡＩ工具中用白話描述想完成的事項，程式碼便一行一行流瀉而下。

烏托邦的理想境界？只是…人類有時渴望「摩擦」。

信用卡被重複扣款了，我們急著跟真人確認，而不是聽機器人照本宣科。孩子生病了，想給醫師看看摸摸，而不是聽機器人抓網路上的建議。坐計程車，我們想跟運將聊聊，而不是看著空轉的方向盤…。

但ＡＩ勢不可擋。美國聯邦儲備銀行紐約分行統計，廿二到廿七歲族群，失業率大增，因為ＡＩ取代了初階的白領工作。特別是那些有明確對錯的工作，如行政、會計、財務、研究、法律…甚至程式設計。矽谷流行一個笑話：兩種Ｐ職業的命運翻盤了，現在水電師傅（Plumber）賺得比程式設計師（Programmer）還多。因為ＡＩ會寫程式，但還不能修水管。

除了水電師傅，很多其他事我們也偏好「摩擦」。你敢坐無人駕駛的計程車，但敢把小孩交給機器人照顧？讓機器人幫你拔牙？有興趣看機器人跳舞？有些事的意義或韻味，就在於互動，透過摩擦，產生火花。

所以在ＡＩ時代，職業的前（錢）景不再依傳統的文科或工科畫分，而是看這份工作需不需要「摩擦」。「摩擦」愈小愈好的工作，如程式設計和文字說明等，會被ＡＩ取代。而「摩擦」愈大愈好的工作，也就是那些需要人體、人心、人性、人情，或人與人之間互動的工作，如保母、護理師、心理諮商師等，則愈來愈吃香。

舊規則崩塌了，新規則還未建立。我們的生活「無摩擦」，但大腦正在「大摩擦」：苦思如何在人工智慧時代，發揮人的智慧，找出人類未來的路。

（作者為作家，網路媒體《創新拿鐵》創辦人）

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