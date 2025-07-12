闕志克／關注為當代選舉的貨幣

自去年美國總統大選失利以來，民主黨不斷反思檢討，企圖找出重掌政權的路徑，但效果很差：民主黨的支持率跌至數十年來的最低點，反觀川普以睥睨天下之姿全方位擴張總統權力，卻未遭遇嚴峻挑戰。上個月，年僅卅三歲的社會主義者兼州議員曼達尼，在民主黨紐約市長初選中大爆冷門，以明顯優勢大勝選前民調領先的前紐約州長古莫，彷彿為民主黨點出一條生路。

曼達尼是印度裔，出生於烏干達，七歲移居紐約市，鮑登學院畢業，主修非洲研究，二○一八年成為美國公民。畢業後曼達尼曾從事居住諮詢和嘻哈音樂，二○年首次參選，成功進入紐約州議會，二二年和二四年順利連任。以如此輕的年紀、第一代移民的背景和平淡無奇的學經歷，曼達尼如何在這次民主黨紐約市長初選中，成功挑戰民主黨建制派出線？

就像川普宣稱要為被全球化傷害的美國工人階級而戰一樣，曼達尼將「可負擔性」作為競選活動的唯一主軸，誓言要具體降低紐約市民在這個世界上最偉大的城市裡生活費，讓他們只要願意努力工作，再也不必為生計擔心。這個階級性的訴求激發起許多紐約市民的共鳴，讓曼達尼成功組合出橫跨多元族群的聯盟，贏得勝利。

但曼達尼的勝利最令人嘖嘖稱奇的是，他能號召超過四萬名志工在紐約市五大行政區進行地毯式拉票，並橫掃卅歲以下的年輕選民，這對去年總統大選痛失年輕選民優勢的民主黨而言，意義尤其重大。這個結果與曼達尼的個人魅力、尤其是言行真實的格調息息相關。

譬如說，在川普式保守主義當紅的今天，他毫不隱諱自己左翼自由派的理念，甚至據理力爭、大聲疾呼；又譬如，即便明知可能會失去一部分猶太人選票，曼達尼仍堅守其親巴勒斯坦的立場，甚至宣稱如果他當市長而內唐亞胡在紐約出現，他會以戰爭犯逮捕。曼達尼的另一個人格特色，是他對紐約市面臨的難題展現出無窮的好奇心，並真心樂於與市民面對面討論。這種純真的熱情，加上令人放下戒心的微笑，十分具有感染力，甚至對那些無意投票給他的選民亦是如此。

曼達尼的真實與熱情透過社群媒體的傳播，使他能吸引各類選民關注，與他們對話，進而傳達他的競選訴求，最終贏得他們的支持。當人們閱讀新聞的主要模式是利用零碎的時間片段瀏覽社群媒體時，候選人吸引選民關注的能力對選舉成敗便有決定性影響。當前民主黨主流政治人物普遍缺乏這種能力，相形之下，川普謊言連篇、語不驚人死不休、但娛樂效果十足的選舉風格，雖為名門正派不齒，恰是吸引群眾、傳播主張的利器，對於爭取政治冷感或忙於生計的選民支持尤其有效。

傳統台灣政治領袖的人設偏向學歷優、品行高、經歷廣形象，而非長袖善舞、能言會道的推銷員，然而，在自媒體蓬勃、網紅當道的時代，大眾對從上而下、指點江山的政治權威普遍失去興趣，反而新鮮好玩、故事性強的候選人更能引發共鳴與認同。韓國瑜以順口溜與庶民肢體語言在高雄市長選舉所捲起的政治旋風，正是經典範例；柯文哲的無厘頭在二○一四年的台北市長選舉也有類似的味道。奠定大型語言模型研究基礎最重要的論文標題叫「關注是你唯一所需」，對今天的選舉，這句話同樣適用！（作者為清華大學合聘教授）