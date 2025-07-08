馬凱／藉對等關稅檢討農業與汽車業

美國總統川普自四月二日「解放日」揭櫫的「@@@對等關稅@@@」，已近收官時刻。除了美國夙有貿易順差的英國及爭議多端的中國之外；與台灣情況最近似的越南日前也達成協議。由於美對越南有巨額貿易逆差，該國又是中國加工、洗產地的重要出口；因此川普一開始提出四十六％的對等關稅。如今在越南本身零關稅並全面開放市場的談判基礎上，美國決定課徵廿％關稅，但對轉出口部分則加倍，為四十％。

消息傳出，台股為之大振；顯然廿％被視為美國的友善態度，對其他類似國家也有如打了強心針。台灣尤其如此。因為近年來我們對美貿易順差名列前茅，而且賴總統宣示，對美談判，以「零關稅」為談判基礎，與越南如出一轍。如今越南在零關稅的基礎上獲得對等關稅的大幅減讓，我們似乎也將獲得相同乃至更佳的待遇。

無論最後對等關稅降到多少，很有可能我們對美也會零關稅全面開放。對其他產業這或許是好消息，但數十年來深受保護的農業與汽車業，則宛如喪鐘。

我們對農業的保護歷來無比嚴密，幾乎滴水不漏地阻止進口。至於汽車業，則七、八十年來，一直躲在超高關稅的保護傘之下，使我國汽車進口價格被拉得天高。十五年前雖曾大降一次，現在仍高達十七點五％，相較於美方三％的關稅，相去極為懸殊。再加上廿五至卅％的貨物稅、五％的營業稅與十％的奢侈品稅，已達六成上下。

然而台灣經濟之所以能跳脫艱辛困苦，奮發圖強，乃至成為落後國家躋身先進諸國之列的典範，其實完全仰賴自由開放的國際貿易，將自身的競爭力發揮得淋漓盡致，可以決勝於全球市場。但深受保護的汽車業則數十年來僅能挾其保護下的價格優勢倖存於國內市場一隅，幾可視之為扶不起的阿斗。因而一聞零關稅即惶惶不可終日；消費者也在零關稅的期待之下，等候大幅降價，而縮手觀望。

這一個違背市場競爭力無從發揮台灣競爭潛力的產業，走到這一步，既可憐又可嘆。不過不論如何，此命運殆已註定。我們一方面要為眾多作業人員謀求出路，另一方面也必須思考，一旦這六成上下的稅負撤除，不惟進口車將全面搶市，忽然降低一半有餘的車價，會使汽車銷售爆炸性地擴張。以今日台灣道路交通壅塞的窘況來看，這不啻一場天大的危機。唯有效法港、星，速談對策。

至於農業，尤其稻米的生產，多年來在種種貿易障礙下苟延殘喘，基本的考慮既在維繫農民的生計，更要緊的則是顧及糧食安全。我們早有論述，以今日戰爭之快速與全面，在危難時根本不可能從容下田、好整以暇地等候收成。唯一的辦法就是廣建穀倉，以科學的方法善保存糧以備不時之需。至於眾多農民，早已老去凋零，即使辛苦下田，也難維生計，還要多方補貼。如果折價補償將耕地釋出，大可為萬千無屋可住的年輕人興建買得起、住得起的廣大住宅，以解其燃眉之急。

（作者為經濟評論者）