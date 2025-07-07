周行一／川普關稅政策目的與趨勢

美國川普總統祭出新關稅政策後，世界陷入渾沌狀態，反映在金融市場的是股市波動劇烈，台幣升值幅度讓人跌破眼鏡，本文幫助你了解川普的關稅政策目的與趨勢。

川普想要做一個偉大總統的動機強烈，即使無法因此突破美國憲法，只能做兩任，也能大幅降低卸任後可能產生的各種政治與法律問題。對他而言，美國的再次偉大（MAGA，Make America Great Again）必須來自於美國國家的安全與經濟的繁榮。安全的必要條件是沒有人敢以任何形式攻擊美國的利益，而經濟繁榮不僅提升美國人的生活水準，同時支撐國家安全的必要支出。

川普的關稅政策是為了達到施政目標而設計的。美國的持續繁榮必須仰賴兩個條件：一、外國人願意持續投資美國；二、美元為全球通用貨幣。這兩個條件允許美國利用財政政策與貨幣政策調節經濟、支持創新、吸引外國人到美國追求事業、幫助美國人維持高消費水準。美國人的高消費水準是政治領導人與選民的「契約」，違背的人一定被選民拋棄。

美國人的高消費水準是在入不敷出的情況下持續的，美國人的儲蓄率超低（現為四％上下），支持高消費的是經由舉債產生的商品貿易逆差，美國人賺得愈多，借的也愈多，經濟繁榮並無法降低美國的貿易逆差，這是美國經濟雖然「異常的好」，但是貿易逆差持續擴大的原因。因此，川普的關稅政策目的不是要達到貿易平衡，雖然貿易對手如果願意多買美國貨，或者願意到美國投資，對美國經濟也不無小補。

伴隨貿易逆差擴大的是日益膨脹的美國外債。如果美國的中央政府債務高到讓債權人失去信心，支持美國繁榮的條件都將消失。川普無法要民眾改變消費習慣，只能要政府減少支出，並且增加收入，以降低負債。政府的支出降低將間接損害民眾的消費，政治人物不願意認真地做，所以預算赤字持續過大。川普的關稅政策是個創新的點子，對全世界增加關稅以增加政府的財政收入。他認為世界各國需要美國的市場，所以會願意降低出口價格把商品銷售到美國，降價的幅度就是美國政府的收入。

但是川普對於降價幅度不可能予取予求，要視對手的貿易競爭力與其它美國與對手的互相壓制手段，例如中國大陸的稀土對美國有很大的壓力，美國協助日本的國防對日本有很強的槓桿力。關稅過高將造成降價幅度不足，使得美國進口企業必須承擔部分關稅升高的成本，物價上漲會損害消費者的利益；關稅過低將造成美國政府少拿到貿易對手願意降價的幅度能產生的收入。

貿易談判是個非常複雜的事情，美國的貿易逆差主要來自於盟國，其它非盟國與美國有高的貿易互補性，對購買美國商品的能力不足，也無力大力投資於美國，加上美國占全球的進口份額只有十二％，川普最後會TACO（Trump always chickens out），今年年底以前，全球關稅的增加，最多大概就是平均十％的全球一致稅率，美國關稅的不確定性將大幅下降。

（作者為行珩全人均衡系統創辦人）