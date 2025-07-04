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陳力俊／現代版商山四皓

聯合報／ 陳力俊

商山四皓是秦末漢初隱居商山四位高士。四人皆鬚眉皓白，漢高祖劉邦屢次想延攬四人出仕，都被其婉拒。根據《史記．留侯世家》記述，劉邦寵幸戚夫人，打算貶呂后之子劉盈，另立戚夫人之子趙王如意作太子。呂后聽從留侯張良建議，教太子以卑詞安車請出商山四皓，關鍵時刻入朝，讓劉邦認為太子「羽翼已成」，打消了廢太子的念頭。

有趣的是，民國以後，也有兩組現代版「商山四皓」逸事。

一組是出現在台灣：原來在一九五九年一月，身兼副總統與行政院長的陳誠為了避壽，邀請中央研究院長胡適、農復會主委蔣夢麟、教育部長梅貽琦，以及政務委員王世杰一同前往中南部遊覽。由於四位都德高望重，而陳誠又以禮賢下士著稱，一時傳為佳話。

只是陳誠雖長年為蔣中正賞識並提攜，但碰到次年即將進行總統改選，蔣因兩任屆滿，依法不能連任，正思如何破局，又由於胡適與王世杰都曾公開護憲，反對蔣連任，遂給輿論製造機會，影射陳為謀大位，借「商山四皓」故事逼宮。此事件後因蔣於次年由國民大會通過「憲法臨時條款」，與陳誠再度搭檔，順利連任而告一段落。

另一組「商山四皓」則為國民黨在大陸執政前期，受蔣高度信任的吳稚暉、蔡元培、李石曾與張靜江等四位大老，蔣深為器重的國民黨要員羅家倫在所著《逝者如斯集》中有所描述。羅氏在一九三一年追述當年四位風雲人物和重要事件觀察和分析：他首先問國民黨年老有資格的人很多，為什麼此四人，彷彿站了一個特殊的位置，有「商山四皓」之稱？

他認為四人中，除張而外，有一種特殊的社會地位；同時他們四人都為國父孫中山先生的朋友，備受禮遇。南京國民政府成立以後，他們幾個人在政治上有一種特殊的勢力，雖然不是親自當權，但遇著重要問題，似乎非要和他們商量不可。蔣對他們，也是抱著特別尊重的態度。因此「四皓」更是惹人注目。

羅氏與四人皆交情匪淺。評論吳是一個很有思想的人，所著〈一個新信仰的宇宙觀和人生觀〉，是一篇很了不得的文字。他擔任全國讀音統一會會長，制定注音符號。國民革命軍北伐，是由吳代表授旗給蔣。關於政府的大計，很少不以他的意見為準。給人的印象是「仰之彌高，鑽之彌堅」，但有護短的缺點。

蔡潛修靜養，通常心平氣和，但是到大節的地方，總是很強硬。他辦北京大學是取一種兼容並包的態度，讓北大成為一代文化的中心，在大處絕不苟同，所以能夠得著一般學者信仰。他凝結中國固有文化的精華，採擷西洋文化的優美，聯合哲學美學科學於一身，繼往開來。

羅對李的評價較差。李確能運用政治，抓住幾個有權力的人，來實行他的意見。他擅於上層工作，神通廣大。關於教育問題，他是最喜歡參與的；教育部的難辦，也是因為他和吳、蔡等人動輒干涉，彷彿部長之外，還有幾位太上部長。

張是孫中山革命危難時期的大金主，後來和蔣結拜兄弟。風格很高，意氣很盛，不怕強硬。對於蔣，有時會吵到拍桌子的地步。羅稱他有「峻峭的風骨、偉大的魄力、豪放的性情」，可惜他和外界接觸很少，耳根很軟，常被人利用。

羅氏近身接觸四位大老，以史家態度加以針砭，是了解民國史的珍貴史料，也足以讓人反思一言九鼎大老過問國事的輕重權衡。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）

國民黨 孫中山 憲法 蔣中正

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