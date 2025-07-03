辛翠玲／金磚里約峰會：沉潛與考驗

過去三年間，金磚機制（ＢＲＩＣＳ）在國際間的能見度大幅躍升。許多南方國家紛紛透過金磚體系，尋找突破西方國際規則的契機。然而，即將於七月初登場的二○二五里約金磚峰會，會前氛圍卻明顯不同以往。有別於過往三年的高調，本屆峰會預期將安靜許多；地緣政治意義淡化，重點轉向內部治理與協調。此由以下跡象可略窺一二：

首先，各國代表出席規格已預示，此次峰會的政治象徵意義不大。俄羅斯總統普亭將以視訊參與，以迴避國際刑事法院通緝風險。原本每會必到的中國國家主席習近平亦首次缺席金磚，改由國務院總理李強代表出席，儘管北京對外說明為行程安排問題，國際間也多有猜測，但可理解為北京在內外局勢綜合衡量的議題優先順位判斷。被視為潛在新成員的土耳其與墨西哥也可能僅派部長級官員與會，與過往金磚強調的「領袖外交」氣勢有所落差。

其次，地主國巴西在金磚戰略定位上的拉鋸，也使本屆峰會的走向較為保守。雖然總統魯拉積極倡議藉金磚建構全球南方主體性，但其外交體系內部仍存在較強的西方合作派，主張巴西乃西方之一員，當維持與美歐關係的穩定。今年四月金磚外長會議的《里約公報》將主軸集中於本幣融資、技術合作與南南基建對接，去美元化的語彙則被大幅淡化，從其克制之意，可見路線拉鋸下的折衷。

第三，隨著組織規模擴大，金磚內部協調壓力浮現。例如，四月金磚外長會上，南非主張爭取聯合國安理會非洲代表席位，引發埃及與衣索比亞反對，認為應維持非洲整體共識，不應偏袒個別國家。此爭議導致金磚外長會無法達成聯合聲明，新舊成員間的矛盾尚待協調。

中東議題則是金磚合作局限的另一例。六月中旬，以色列與美國轟炸伊朗核設施一事，金磚成員雖表達關切，呼籲各方克制、尊重國際法與聯合國憲章，但未對伊朗有具體支持。反映金磚在地緣安全議題上的不易─既需照顧新成員伊朗的立場，又難以在敏感議題上形成具共識的基調。

儘管如此，金磚機制的發展與後勢仍不可小覷。以下兩點尤其值得注意。第一、金磚的地緣經濟角色：隨著印尼加入金磚；泰國、越南、馬來西亞成為金磚夥伴國，強化金磚與東協之間的連結。阿聯酋、埃及與衣索比亞的加入也使金磚機制拓展至中東與北非地區。擴大金磚的地緣經濟影響力。第二、金融基建布局：金磚最為人矚目的金融合作，進度持續。新開發銀行已發放本幣貸款總額達三四八億美元，mBridge完成兩千兩百萬美元跨境央行數位貨幣交易，金磚支付與清算機制正逐步成形。mBridge預計在第二階段擴容至沙烏地與泰國，若能於二○二六年前完成「支付—清算—數位貨幣」三層架構的接軌，金磚本幣交易有望在石油、糧食等大宗商品貿易中建立替代選項，初步挑戰美元清算壟斷地位。

整體而言，二○二五年里約峰會的低調氣氛，並非金磚退潮的訊號，而是制度發展之必然。從這個角度看，金磚的下一階段不在於聲量擴張，而在於制度能否健全與成員關係的協調。而在全球治理正逐步朝向多極與多層體系重構之際，金磚體系能走多遠，也將成為全球南方制度能否成形的關鍵。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）