陳冲／桌上論兵 金融不缺席

也許是受地緣政治氣氛影響，上半年在四個月間，台北連續辦了兩場國際兵推，吸引不少國內外媒體注意，尤其是後者，據說來了九個退休上將，連同其他將領，一時席間有四十五顆將星雲集，自然也感染些許劍拔弩張、戰雲密布的緊張。

孫子有云：「多算勝，少算不勝，而況於無算乎！」基於多算無害，現代乃有各式各樣的兵棋推演。兩千五百年來，說到「紙上談兵」，似乎一直是負面的說法，待罪者當然是空有理論不知權變的趙括（見史記廉頗列傳）；而近百年來，ＴＴＸ（桌上演習）則用以推估戰局的發展，透過腦力激盪，調整兵力資材的部署，模擬戰爭想像情境，以因應戰情可能的變化。戰國時代，墨子智鬥公輸盤，「子墨子解帶為城，以牒為械，公輸盤九設攻城之機變，子墨子九距之」，雙方各出奇招，大戰九回合，實可謂古代兵推最佳註腳。

台北兵推，不論是採ＴＴＸ、ＣＰＸ，還是ＪＴＬＳ，參與者當然都竭心盡力。依各方消息，退休將領，在推演過程，或在會外訪談，都只談純軍事的交鋒，這當然不能說錯，避談外行的領域，原無不當。尤其是美方曾任太平洋司令的Blair，與媒體應對，相當得體，恰中要害。問題是主辦單位初始即對外表示，聚焦純粹軍事行動，因此在動次、想定、分組方面，似乎就不夠多元化，如果在數位時代，兵棋推演不能涵蓋金融、能源、糧食、科技等層面，沒有考慮資通電軍的運用或cyberattack，很難謂為完整的戰情模擬。

今年三月，在另一場兵棋推演中，本人有幸受邀在某動次中擔任金融的Scenario review，當時重申現代戰爭不會只有一種型態，因而在模擬推演時，建議需先盤點各種方案，殷鑑不遠，以俄烏戰爭為例，如對SWIFT的金融相關制裁、黑海穀物協議、俄羅斯天然氣輸歐等非軍事因素，全部視而不見，在真實戰爭中，就是一場鬧劇。當時建議與會賢達在推演時，也應至少考慮（在金融面），例如SWIFT下各種交易不同貨幣比率的變化、ＣＩＰＳ系統參加銀行的份量與權重、人民銀行與主要貿易國ＳＷＡＰ的額度、金磚國家支付系統建置的進度等。

以往的貨幣戰爭，在作家筆下，常繪聲繪影，有時失之誇張。二次戰後，美元漸次主導金融霸權，但仍受金本位牽制，一九七一年尼克森總統「暫停」黃金窗口（Nixon shock），從此美元特權依舊，卻不負兌換黃金之責，當年美國財長Our currency, your problem的名言，不脛而走，「有為者亦若是」，其他國家並非不做此想，但在一九八五年廣場協議日圓的慘痛教訓後，各國貨幣均不敢有高調的妄動。除美元自二○○九起一直以人民幣為假想敵外，歐元至今並未放棄主導貨幣的想法，今年六月下旬歐洲央行總裁拉加德在演講中及其後在ＦＴ專文內，均提及美元主導地位呈不確定性，正是「全球歐元」的時刻！看來貨幣戰爭正劍拔弩張。

至於中美在貨幣戰的角力，已是眾所皆知，ＣＢＤＣ（數位法幣）爭先賽中，北京人行鴨子划水，已奪先聲。川普則高明拆招，宣布放棄ＣＢＤＣ，搶攻穩定幣，名義上在支付領域可有跨境高效的工具，ＤｅＦｉ又正是中國的軟肋，更可一舉緩解美元（匯率）美債（屆期接手）兩大難題。不想五月下旬香港通過穩定幣條例，劍指境外人民幣（本人在三月卅一本基金專文中即有預告），六月二日我在金融科技論壇主題演講時點出，透過代理人（香港），一場數位時代的貨幣戰業已開打，而且是實體打到虛擬，境內打到境外，精彩自然可期。

如此有趣的金融貨幣戰，兵推能視若無睹嗎？