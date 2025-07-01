楊志良／賴清德終於「不演了」！

賴清德終於「不演了」！六月廿四日「團結國家十講」第二講的「要透過一次次選舉罷免打掉雜質」的話一出，形同公開主持推動大罷免，也公開證實上任以來人們對他的質疑。賴政府掌握媒體及網軍，雖然賴總統本人未出手，但綠營側翼儼然把倡議和中保台的人，全部打成中共同路人，就連宗教團體、村里長交流，也全被戴紅帽子。

在野黨也不是吃素的，民進黨辦藍不辦綠、雙標，司法機關的公正性已讓人質疑，連過去被視為中立的機關如中選會、ＮＣＣ，在民眾眼中還殘存多少信任度？難怪賴清德邀請在野黨主席入府被「打槍」。朝野嚴重缺乏互信，不只是在野黨兩位主席的問題，連眾多追隨者及媒體都不看好朝野合作，賴政府灰頭土臉是必然。

大罷免與反罷免，鹿死誰手尚不得知，但台灣政黨對立，最高興者恐怕是習近平。彌平對立當然是賴清德及執政黨的重責，但綠營卻全面分裂朝野，弱化台灣，大大有利中共完成統一大業。

這個過程當中，最可憐的就是基層民眾，執政黨忙於鬥爭，哪有餘力顧及他們。若總統願意多走走基層，便會聽聞各地的民生疾苦，還有心情搞大罷免嗎？

以出產質優價高的蒜頭而聞名的雲林莿桐，農民正準備收穫，卻在一覺醒來後兩百多斤蒜頭遭偷挖光。辛勤工作多日，投入蒜種、肥料，最後卻血本無歸；旗山地區去年因為風災及病蟲害，香蕉產量驟減，今年努力耕耘，因為量少價高，一公斤價格破百，不料被竊賊闖入，損失慘重。這樣的事件屢屢發生，因此不少老農夜不能眠，必須忍受與蚊蟲搏鬥，在田間守望。若真遇到陌生人闖入，因年老體衰，恐怕也無力隻身對抗，只能報警。但鄉間遼闊，警力有限，警方多次被要求夜間巡查，也只是聊勝於無。全力鼓吹大罷免的綠營政客們，有這精力，不如下鄉幫忙。

執政黨醉心於大罷免、汲汲營營獲得更多權力，基層民眾的處境遭到忽視，賴總統若真的有心團結台灣、守護民主，應該先關心一下台灣基層吧？只要藍白多宣導一下，多數農民，特別是老農，恐怕都要投反罷票。

民眾生活日益艱難，自殺暌違多年再度成為去年國人十大死因。更可怕的是自殺自殘者的結構已有相當改變，廿五至四十九歲壯世代自殺死亡率創新高，與職場及經濟壓力等因素有關。

賴清德當總統，幹不出一件好事，年輕人不婚、不生、不養、甚至不活，連老農的一點收成都保不住。民生多艱苦，賴政府卻只顧著將反對的聲音視若「雜質」，將執政的權力用於對立，使團結的台灣撕裂殆盡。

賴清德講團結，真心可笑，要團結的事情很多，比如團結年輕人為未來奮鬥、團結民眾一同關照民生，但這些，賴總統完全放棄了。（作者為前衛生署長）

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