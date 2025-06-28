李清志／看似貧窮、卻是富足

教宗方濟各於今年四月廿一日過世，享年八十八歲。

天主教教宗是世界上最有權勢的人之一，我們都知道美國總統是世界上非常有權勢的人，但教宗所說的話、所發表的言論，對全世界的影響，可能超過美國總統。

教宗方濟各如此有權勢，但是他過世後只留下一百美元，名下沒有任何房子，沒有銀行帳戶，沒有投資、沒有土地不動產。他過世之後，大家才發現他竟然是個窮光蛋！

其實天主教教會每年給教宗的薪水是卅四萬歐元，相當於一千一百五十多萬台幣，但是教宗方濟各拒絕了這筆錢，他不只不領高額的薪水，也沒有住在梵蒂岡豪華的公寓裡，而是住在一處簡樸的住所，沒有私人管家，沒有僕人，他的住家只有一張床，一張書桌。

他穿著破舊的黑色鞋子，不像傳統教宗穿的紅色樂福鞋，他開一輛小型的福特汽車，甚至常常搭地鐵及公車。他衣著簡樸，只有白色長袍，掛著鐵製的十字架，沒有穿金戴玉。方濟各擁有天主教會最大的權力，本來可以過著榮華富貴的生活，為什麼他卻要選擇過著簡樸貧窮的生活？

教宗方濟各「選擇貧窮」的人生，震撼了我們一般人的世俗想法。

「選擇貧窮」其實是一個顛覆性的思考！大部分人的人生都是追求賺大錢，希望成為富有的人！家長要小孩上學努力用功，或是大學選擇科系，大多都是以將來可否賺大錢為考量，可見社會上一般人還是覺得有錢才是人生最重要的目的。教宗方濟各可說是人生勝利組，有機會享受人生的榮華富貴，他卻沒有選擇富有，而是選擇了貧窮，甘願過著簡樸貧窮的生活。

方濟各的人生讓我想到聖經中使徒保祿的一段話。「似乎憂愁，卻常常快樂；似乎貧窮，卻叫許多人富足；似乎一無所有，卻樣樣都有了。」

很多人以為豐盛的生命，就是物質上很豐富，每天吃米其林大餐，穿戴名牌服飾，開超跑住豪宅，小孩從小念私立貴族學校，將來可以賺大錢，他們的生活看起來很豐盛，其實內心卻很空虛，雖然累積了很多錢財，最後卻是「窮得只剩下錢」。這種人就是「看似富足，卻是貧窮」。

他們雖然每天在ＦＢ、ＩＧ上貼吃喝玩樂，穿戴名牌、開跑車的照片，內心卻是很空虛，很貧乏，沒有真正的滿足！存在主義作家卡繆說：「我們總是想用短暫的東西，填補永久的空虛。」物質的豐富永遠無法真正滿足我們的內心，真正的富足不是物質上的豐富，而是內心真正的滿足。

內心貧窮的人，沒有能力去愛與分享，內心富足的人，才懂的分享給予。

教宗方濟各與使徒保祿似乎是貧窮的，但他們的內心因有基督信仰，所以是富足的，他不僅自己富足，也要去讓別人富足。

醫生連加恩在他的新書《走人少的路》裡說：「好命的人要讓別人也好命，這才叫做好命。」人死時不是看你有多少柏金包、有多少豪宅豪車、有多少存款？是看你幫助過多少人，讓多少人成為富足。上天給你比較有錢，物質上較豐富，不是讓你一個人享受，也不是讓你一路玩到掛，而是讓你有能力幫助別人。願意幫助別人、讓別人也富足的人，才是真正富足的人。

世界上有兩種人：一種是「看似富足，卻是貧窮」，另一種是「看似貧窮，卻是富足」。你是哪一種人？（作者為都市偵探、建築學者）