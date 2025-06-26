廖元豪／六成「雜質旗魚人口」，團結吧！

賴總統的「團結國家十講」才說到第二講，就惹起偌大風波，把眾多台灣人民打成「雜質」。加上之前行政院把原本稱為「漢族」的九十六點二％人民改成「其餘人口」，民眾憤怒之餘也自嘲成了「旗魚人」。為什麼滿口團結的總統，會一直搞出這種破壞團結、排除異己的分裂言行？

因為賴總統的治國大策略，就是衝突、對抗、排拒，用「敵我」概念分別人民。這不是追求心悅誠服的團結，而是宣示：台灣人只能團結在我麾下，不靠過來的就被當雜質。總統府發言人說這是「用民主淬煉國家團結的力量」，民進黨發言人的解釋是「百鍊成鋼」，其實都同樣體現了「反團結」的分裂、排拒心態。

為什麼？因為「煉鋼」譬喻，剛好就是民主、共和體制的相反。百煉成鋼、打鐵鑄劍的淬煉，是一種「排除」過程：把鑄劍要的成分留下來，同時把不要的雜質渣滓排除。最後燒鑄出的，就是鑄劍者要的倚天劍、屠龍刀。然而，民主共和國的精神，卻是「融合」與「涵納」：沒有人是渣滓，人人都是同胞，無分種族宗教黨派或政治意見，都能在憲政體制下受到尊重與保護。民主共和國不承認人民之上有個「鑄劍人」可以決定國家的方向，更不能決定哪個公民是「雜質」！賴總統雖然口口聲聲「民主」，但他使用「百煉成鋼去雜質」的譬喻，恰恰顯示其誤解民主國家該有的圖像。

觀諸賴政府的作風、賴總統的言語，何曾看到「包容反對者」？逆我者滾，才是其風格。民進黨沒拿立法院多數，賴總統不是拉攏小黨組成多數，也不是組成大聯合政府，而是堅持少數硬幹。少數政府又沒有個少數樣，幾乎反對立法院多數的每一個法案、每一個決議。行政院在憲法上的角色是依法行政，但現在覆議、釋憲、不執行，幾乎成了常態。唯一的理由就是：藍白組成的立法院是雜質，不是鑄劍的質料，所以不配限制鑄劍者的自由。藍白選民都是「多數」似乎也不重要，因為多數既然是雜質，那就是要煉掉的東西。大罷免就是一種「淬煉」，讓支持賴總統和民進黨的「精鋼」緊緊融合，使雜質渣滓被罷掉。這才是團結。

除了大罷免，賴總統的「團結」暗藏「選擇性排除」的地方還很多。當賴總統說多元族群的台灣，每個族群都是國家主人之際，可曾包括陸配、陸配子女，以及其他生於中國大陸的新移民？當賴總統的團結第一講不斷強調台灣與中國無關，卻完全跳過「中華民國」歷史的重要連結─明鄭不談、清朝不說、開羅宣言與波茨坦宣言不見了。可是，沒了這些連結，賴總統在去年國慶晚會所說的「中華民國不久後將迎來一一三歲生日」有什麼意義？一一三歲難道不是從中國辛亥革命算起嗎？賴總統又紀念歐戰勝利，但若不認中華民國與台灣一脈相承，那日本殖民時的台灣根本是歐洲的「敵國」，紀念什麼？更根本的，賴總統說的「中華民國憲法」，是在中國大陸制定，民國卅六年施行，它的「中國連結」能這樣丟開嗎？與民進黨史觀不合的歷史，也是雜質嗎？

賴總統這種鑄劍人的傲氣，與民主共和國的「團結共融」本質上就是衝突的。「雜質說」顯示了賴總統對異類的鄙夷；「其餘人口」則看出他對「漢族」概念的排斥已可以完全崩解統計學基本概念。這麼多的排除、排斥、分化，是不可能促成團結的；被排除否定的人民，就請在大罷免投票日，讓鑄劍者看看旗魚雜質的團結！（作者為政治大學法律學系副教授）