魏國彥／積極面對第4次「珊瑚大白化」

核三廠位於台灣南端的恆春南灣，其入水口與出水口一帶有大片美麗的珊瑚，五彩繽紛，生機盎然。珊瑚礁如同海面下的熱帶雨林，熱帶魚種類繁多，黃黑相間的蝴蝶魚翩飛其中。一九八七年電廠出水口周遭發生珊瑚白化（與珊瑚共生的藻類離開或死亡，以致原來珊瑚帶有螢光的顏色消失），環團與反核人士將矛頭指向核三廠，認為是排放的「人造溫水」惹禍。

後來科學研究證實，那一年的水溫異常是因為來自南海的湧生流減弱，以致冷涼海水流量減少而造成。從那時候開始，恆春南灣的珊瑚已經遭受八次白化，最近的一次從二○二三年九月開始，今年夏天南灣珊瑚的命運還在未定之天。

珊瑚白化的原因主要是因為海表水溫升高，過去一二五年來的「溫度異常」整體趨勢是愈來愈熱，也就是所謂的「全球暖化」。聯合國氣候變化委員會曾發出警訊，若地球增溫超過一點五攝氏度，全球變遷將越過「不回頭線」：溫度將持續上升，南北極冰層融化，海水面上升，海洋酸化，一發不可收拾。而珊瑚礁正如同古代煤礦坑中金絲雀，是海洋環境災難的偵測器，因為暖化將造成珊瑚白化，酸化導致珊瑚骨骼受傷，海水面上升逼迫珊瑚礁向高處遷移。

檢視全球過去一二五年的溫度紀錄，今年四月已經是史上第二高，只比去年四月稍低。這一波暖化增溫是從二○二三年九月開始的，一躍而超過增溫上限一點五攝氏度。

二○二四年的下半年溫度比前一年略降，但仍高居史上第二高。在這兩波熱浪襲擊下，迎來了廿一世紀以來最嚴重的全球「珊瑚第四次大白化」。

美國海洋大氣署的珊瑚白化監視小組持續發布警訊，最嚴重的地區列為第五級。兩年以來，台灣周邊兩度被列入第四級警戒區。墾丁國家公園的潛水志工去年七月曾向公共電視記者描述，二○二三年就看到白化現象了：「一夜之間珊瑚都變成白色，景象讓人驚嚇」。目前海洋委員會海洋保育署已經組成了潛水志工在全台灣周邊四十個地點以海下攝影的方式持續監看中。

從台灣南端跨過巴士海峽，以菲律賓呂宋島北端為頂點，往西南到新加坡、往東南到索羅門島畫兩條斜線，南邊再沿著印尼群島的東西延伸連結，就構成了一個大三角形，大三角範圍約六百萬平方公里，是全世界海洋生物多樣性最豐富的地區。區域內的六個國家—印尼、馬來西亞、菲律賓、巴布亞新幾內亞、索羅門島、東帝汶，為了因應本世紀以來的珊瑚大白化，已組成了「珊瑚大三角」聯盟，商量對策，付諸行動；每年的六月九日被訂為「珊瑚大三角日」。

就廣義而言，台灣其實就位在「珊瑚大三角」的頂端，我們與這六個國家海洋環境的健康狀況命運相連、休戚與共。在全球暖化創新高的此刻，行政院似可召集海洋委員會、環境部、國家公園署等共商大計，畫定國家海洋保護區，加強保育與研究，並透過柔性外交管道與上述國家合作，共同保育這一塊廣袤的海域，攜手維護地表最美麗的生物多樣性熱區。

（作者為行政院前環保署署長）