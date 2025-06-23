王文華／走進每一間地下室

人往高處走，但還是應該走進地下室。

我有個學習方法：每半年，選一個主題深入研究。有時是全新的題目，如去年的ＡＩ。有時是老題目重學，如今年的盲點。

為了確認自己學通了，學完後我會開一堂課，把精華教給別人。自己懂是一回事，幫男女老幼都懂是另一回事。讓大家都懂、並覺得有趣，是我的目標。而下課後半年，同學還覺得內容有價值，才算達標。

關於盲點，第一次的接觸是在念企管研究所時。必修的「組織行為學」的第一堂課，就講「認知失調」，這是盲點之一。

所謂「認知失調」，就是一個人的不同想法之間相衝突，或想法與行為不一致。

這些年，經歷過自己和別人無數的「認知失調」，我再度學習盲點。

學到後期，開始發想怎麼教。這麼抽象的題目，怎樣說才有趣？

我突發奇想，設計了一款「盲點桌遊」。

桌遊最重要的是那塊板子。以「大富翁」為例，哪一格是什麼路、哪一格是監獄、別人經過你的房子要付多少錢，都需要設計。

但設計容易製作難。電腦上的設計圖，怎麼變成一塊實體板子？

我拿著設計檔案到家附近的影印行，老闆說：「我們最大只能印Ａ３尺寸」。

那麼小，玩起來不過癮。

「對街有間在地下室的印刷行，他們有大機器！」

我走到對街，赫然發現真有一扇隱密的門通往地下。

我經過這門無數次，從未注意到招牌或樓梯。抬頭看，上面寫：「雷射輸出品質全球第一」！

全球第一！那當然要去朝聖。走下樓、打開門，迎面看到老闆在吃叉燒。

「我…」我左右張望，以為誤闖民宅，「我想印大圖！」

老闆吞下叉燒，站起身幫我印出Ａ１。顏色跟叉燒一樣鮮豔！

拿著Ａ１桌遊板，買了骰子和遊戲用的千元鈔，跟孩子借了樂高小人，遊戲成形了。

上課那天，不同年紀的同學玩在一起，有人大笑，有人鼓掌叫好。我慶幸自己走進那間地下室。

每個人，都會「認知失調」，也就是白話的言行不一。人自然的防衛機制是否認，或假裝不存在。就像繞過一間，深鎖的地下室。

每個人，都有盲點。以地下室的方式，跟我們共存。走過無數次，卻渾然不覺。

每個人遇到的人與事，都有「地下室」。表面看來，不過如此。深入一層，別有洞天。只可惜，有時往「下」走，比往「上」走，更吃力。

我有個學習方法：每半年，選一個主題深入研究。這樣學習十多年了。如今，我仍然有盲點，生命中仍充滿「地下室」。

那為何還學呢？

為了自覺，和走進地下室的勇氣與腳力。