蘇益仁／失智症的預防指日可待

近些年來聯合報十分重視老化失智及長照，尤其近日報導了台大醫院前院長林芳郁得了失智症五年，受到同是台大醫科同班的夫人林靜芸醫師照顧引起廣泛關注，他們夫妻五十年來鶼鰈情深令人欣羨。在過去五年間林靜芸照顧林芳郁失智的經過，更給了失智家庭及社會傳達了重要的訊息。

失智症有不同的病因，包括退化性、血管性、外傷等，但百分之六十以上屬於老化相關進行性退化的阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）。卅多年來醫學界及製藥業投下了數百億美元的研究及臨床試驗資金，終於在最近幾年對其致病機制及藥物開發有了新的突破性進展，其中十年前類澱粉蛋白正子掃描（amyloid PET）的應用，確立了AD的診斷標準。

台灣衛福部最近已通過了兩款抗體藥物，提供早期AD病人的治療。今年五月十六日美國FDA通過認證的p-Tau 217血液診斷試劑的應用，更給AD的預防開啟了一道方便大門。但最關鍵的進展是美國紐約大學Ralph Nixon教授在二○二二年所提出的典範轉移細胞自噬溶解（autolysosome）失能引起AD的理論，提供了一個前瞻性且受各界重視的AD預防及治療方向。

新的AD血液診斷試劑及致病理論，其應用可以擴及失智前的十至廿年，當老化後氧化壓力發生及自由基增加後，會引起發炎，使海馬廻的腦血管屏障功能喪失，使自由基及小分子毒素進入腦內破壞神經細胞，尤其是內質網的自體吞噬溶解功能喪失，而使合成的類澱粉蛋白（amyloid）及濤（tau）蛋白累積在細胞內，進而引起氧化壓力使神經細胞死亡，將amyloid釋出到細胞外，形成AD特殊的大腦內老人斑塊，進一步引起發炎及破壞腦組織，此即最新的AD致病機制。

這一個AD致病機制的釐清，也提供過去卅年來學界推動的生活型態改變，可以延緩及預防失智的說法獲得了科學基礎，舒壓、運動及飲食控制都提供了抗老化及預防失智的重要措施。林芳郁院長的失智症是否為阿茲海默症並未澄清，但家人及社會給予的關照顯然對他病情的改善有正面意義。

台灣在今年已邁入老年社會，已有四百萬人超過六十五歲，如以最保守的百分之十失智高危險人口估計，會有四十萬失智的高危險族群。在公共衛生方面影響最大的是AD血液生物標記p-Tau 217的應用，未來大家可以像糖尿病檢驗抽血檢測就可以知道得到AD的風險，而積極的採取預防措施，避免或延緩失智的發生。目前一些可以改善氧化壓力的生活型態及保健產品都可以發揮正面的預防AD功效。

在醫藥界目前也有了更清楚的方向，可以重新啟步依據新的AD致病機制去開發預防及治療AD的產品及藥物。在這方面台灣自學界、醫界、產業界及政府更應把握機會積極投入資金加速研究及藥物開發，多管齊下，失智的預防及治療也將指日可待。

（作者為南台科技大學講座教授、國家衛生研究院名譽研究員）