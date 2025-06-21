王正方／超智能AI領導控制人類？

兩年多前，好友問ChatGPT人工智慧聊天機：請列出十項有關王正方導演的事蹟。數秒後一一寫就，友人傳給我。絕了，人工智慧聊天機有十項陳述，張冠李戴，每項都錯到離譜。有一處讀後心中竊喜：王某人生於一九六七年。唉！能那麼年輕該多好？

友人說王某人不見經傳，查不到什麼資料，它就煞有介事地掰了一篇。

早期的人工智慧聊天機資訊不足，答不出就具權威性的瞎扯。你指出錯誤，它態度和藹虛心接受，再給一組答案。人工智慧聊天機不斷累積知識，具有分析能力，與使用者互動是它最主要的學習過程，新資料經過處理存入大數據庫。電腦過目不忘，學習能力遠超人類，假以時日功力大進，成為無所不知無所不能的超智能人；它的老師正是你我和眾位。

兩年多過去，世間人工智慧聊天機突飛猛進，還有Gemini、Claude、深度求索DeepSeek、階躍星辰、月之暗面、面壁智能等，皆非吳下阿蒙，每一款都有其特長，難分軒輊。深度求索的中文造詣高，立時就寫出優質的舊體詩詞來。

與ＡＩ工具耐心溝通，它能為你撰寫高水準的學術論文，教授們恐怕查不出是ＡＩ代勞的；因為ＡＩ比任何教授知道的多太多。有專家認為：不久後，大部分職業，包括教師、律師、醫師等，將被ＡＩ取代。靠創意寫作的朋友可以暫時免於失業危機？嘿，真難講。

電影編劇快被ＡＩ越俎代庖。輸入電影故事梗概、主要角色的個性、身分背景、彼此的關係、對白格調、矛盾鋪陳、劇情陡然扭轉、高潮竄起、令人滿意的結局等。簡言之，把電影學院編劇課程中的「劇本綱要」和其他重點告訴ＡＩ，不多久劇本初稿出來了。仔細閱讀再加上修改意見，來回數次，有了中規中矩的劇本，拿出去並不比坊間其他本子差！

行家讀了指出：結構、情節、橋段安排、轉折、笑點等，都似曾相識，拼湊剽竊之處有跡可循，缺乏創意。ＡＩ產品源自大數據，透過巨量資料搜尋、運算、結合，很難出現令人拍案叫絕富有創意的精品。其實人類大腦中的創意是怎麼來的，咱們自己還搞不太清楚，如何教ＡＩ發展創意？

多數商業電影只為賺錢，若下令ＡＩ撰寫能獲取最大收益的劇本，怎麼做？ＡＩ全面搜集賣座電影的腳本，綜合解讀分析，按照自我邏輯擷取各片之長，快速繳卷。在沒有ＡＩ之前，好萊塢等公司也都是以東偷西騙、買下版權的手法去幹！

參加過某賣座鼎盛製片公司的編劇會議，記得會中對話：

「某電影的搞笑橋段很精彩，改動一下加進去。」

「那部片子男主角酒醉出車禍，這次他該被浪捲走。」

「女主角能飆戲，給她來幾場人格分裂的戲…」。

賣座至上，荷包永遠裝不滿，窮人無聊才談藝術！

ＡＩ教父辛頓說：「超智能ＡＩ控制人類的可能性激增…。」人類集體智慧調教出來的工具，反過來控制我們？莫驚慌，有個絕頂聰明的領導人，豈不比低智商蠢總統好？就怕超智能ＡＩ是個滿腹貪婪、奸詐、巧取豪奪、寡廉鮮恥、傷天害理、懷著一堆惡主意的壞蛋！

什麼樣的師父教出什麼樣的徒弟，您能怪誰呢？（作者為電影導演）