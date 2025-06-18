馬凱／教育崩壞至極 人才何尋？

台海風雲日烈，兩岸之爭，台灣已自俯視對岸的地位，進入與對岸互爭誰長的新形勢。在軍事力量上，不僅我們，連美國也早已失去絕對優勢。因此，兩岸的競爭即落在國家治理、知識領先、產業進退之間。而這一切的根本，都繫於人才。

國人向來天資優越，遠勝許多異國，由於深厚的儒家傳統，勤勉好學，多年來人才輩出。退守台灣之後，篳路藍縷，克服萬難，在戰火廢墟中，創造傲視舉世的經濟奇蹟，其遺緒至今仍嘉惠後人。關鍵即在於，除了匆促遷台的許多公職與學術人才之外，數十年來對於教育的重視，自基層學校到高等學府，始終努力不懈；尤其是技職教育，不惟培育出許多頭角崢嶸的企業人士，更養成了無數身懷專門技術的各類人才，做為各個產業的基本骨幹。

所謂「不拘一格降人才」，正此之謂。頂尖學府吸納精英，在國內加上留學海外所培養的頂尖知識與技術人才，固然對高端產業的發展不可或缺；更龐雜的技職體系則成為廣布一切產業的技術人力。兩者相輔相成乃能創造奇蹟，厚植經濟實力。

然而這一切皆已崩壞。就菁英教育而言，以頂尖的台、清、交等為首，普遍出現嚴重的問題。師資的延聘，不論有多少國人在國外獲得亮眼學歷，國內早已不再獲其青睞。不是被彈丸之地的星、港延聘，就是投入對岸或他國的高等學府。台大以降，反而出現一個少有的怪現狀：Ａ等以上的學生成績節節升高，竟已達美國學校的五倍之多。而廣設大學之後濫竽充數，連頂尖學校的學生素質都不斷滑落。而這又與校園民主、教育改革之後的教授評鑑直接相關；當教授懼於學生評鑑優劣而小心翼翼、刻意討好時，又豈有其他結果。

於是，亞洲頂尖大學排名前十名，除了新加坡兩名、日本一名，其餘全是中國（含香港）的大學。我們的頂尖大學，台大落在卅名，陽明交大七十二名，清華更在八十二名。兩岸已不成對比，連星、港也遙遙落後。因此，為國家建設、經濟發展，我們的頂尖人才不但早非昔比，也瞠乎對岸之後遠矣！

這一方面落空，一般的技術人才又如何？先就數字而論，技職畢業生已在廿年間減少了廿萬人。再論其學習態度，九成以上無意於投入技職工作，一心升學。即使如此，技職學校所學早已偏重理論、學術，而忽視技能的傳授。

若干年來許多企業深深抱怨無法覓得技術人才，因而停止擴廠有之、競爭力降低者有之，支撐廣泛台灣產業的實力正在凋零。

台灣教育早已是一灘死水；既有失培育精英的重任，又拋棄為產業育才的職責，正將台灣的活力、競爭力逐日侵蝕，形成與對岸愈來愈不堪聞問的落差。

為引入活水，多年來我屢有建言：引進至少一家國外頂尖學府，產生鯰魚效應，刺激高等學府振作；同時引進德國技職學校創造名校號召力，帶動技職學校看齊。惜乎即使面陳蔡總統亦無疾而終。

（作者為經濟評論者）