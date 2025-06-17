林中斌／中共廿大後習政翻轉

二○二二年十月的中共廿大決定中止清零，放寬控制。次月，疫情死亡飆升。習近平意欲暫緩放寬。新任總理—前上海市委書記「清零酷吏」—李強力抗上意堅持不可（二○二三年三月三日路透報導）。次年二月北京宣布疫情結束。此後，習近平的「一言堂」乏人再提。

「會改過，難認錯」是一百零八歲中國共產黨特性。紐約時報中國通記者Ian Johnson二○一七年七月廿一日中共百歲壽誕時稱之為世界上「最能調適的政黨」。

●擾惑民心轉民族英雄。二○一九年十二月卅日，武漢李文亮醫師，警告病毒來臨。地方當局指他危言聳聽，並訓誡罰責。次年一月廿三日，武漢封城，全國動員抗疫。二月七日，李過世。四月四日，習近平在內的政治局常委一字排開，向李文亮烈士，行最敬禮。十月三日，國家頒布「李文亮法案」：今後若有任何疫情徵兆，人民上報即使不實，不治罪；官員不採取行動，治罪。離李過世，已七個月。

中共「難認錯」，招致無數罵名。天安門事件為最。但外界若忽略它「會改過」，將低估其潛力，誤判局勢。

中共廿大時，習回顧在位十年，應有感觸。之前，他以地方官入京，政府機構使喚不靈，謀權奪命危機四伏。如今駕輕就熟，權位已穩。「一言堂」可棄。於是，豁然開朗向三大方向調整：

●戰狼外交轉魅力外交。二○二○年三月，習下令外交官要「展現鬥爭精神」。習忽略了國際形象上中國已轉弱為強，他國感到中國威脅多於中國可欺。北京「戰狼外交」下，阻力增加，形象下滑，弊多於利。廿大後，習積極改善中印、中越關係、猛增免簽證旅遊國家，恢復熊貓外交。國際中國好感度上升。

六月二日Axios報導：五月中國國際好感度由去年一月負數躍升為八點八，超越美國的負一點五。而去年一月美國曾享有高於廿的好感度。

●國進民退轉民企井噴。習上台頭八年，重視國營企業遠超過民企。二○一九年底馬雲批中共監管民企過於嚴苛，惹怒習，受打壓，遁走國外。廿大後，習大力拉抬民企，鬆綁管制，寬裕資助。DeepSeek在內的杭州七小龍於是躍出。二○二五年二月十七日，馬雲復出於習主持的民企座談會，全球矚目。受習榮召的DeepSeek梁文鋒說「創新需要減少干預和管理」（二月十日紐時）與馬雲二○一九年開罪習的發言其實一致。國力靠科技創新，創新靠鬆綁。習六年內翻轉，誰能預料？

●地動山搖轉只做不說。頭十年，習痛惡國台辦以吃喝為主的「買辦文化」對台。其他機構如國安、公安、解放軍紛紛介入對台工作搶功。手段粗糙，逮捕台灣藍綠學者。習又以「地動山搖」、「窮台」威脅台灣就範統一，台灣社會抗中意識壯大。廿大後，習轉向「融台」，低調積極的拉攏青年及社會團體訪問大陸。以小紅書吸引少年。

同時，習經美制台。廿大後，共軍加強繞台演習，鬆動美國防高層戰中的意願。間接引發二○二五年中賴總統拋出兩岸併購論，國台辦正面回應。兩岸協商蓄勢待發，新局在望。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）