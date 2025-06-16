陳力俊／那些年 他們在柏林

在民國十二年至十四年之間，不期而然的，有一批留學生集中在柏林，他們求學的特色是先博而精。除了有很強的求知慾而外，還有想在學術裡求創獲的野心，不甘坐享其成，要想在浩瀚的學海之中，別有會心。後來有許多人在學問上另闢蹊徑，成一家之言，有些甚至建立不凡事功，為人景仰。

曾任清華大學校長的羅家倫先生在其所著《逝者如斯集》一書中，對其中幾位後來的風雲人物有所記述。首先是曾任台大校長、北大代校長的傅斯年，他在北京大學主修中文，是五四運動中學生領袖之一。民國九年，先到倫敦大學研究實驗心理學，進而至物理化學和高深的數學。從基礎開始，得到科學方法的訓練。同時他對英國的哲學、歷史、政治、文學深有體會。

之後傅斯年到了德國，受柏林大學裡當時新興的相對論與量子理論思潮影響，在柏林大學既聽相對論，也聽比較語言學。他領悟許多科學的方法和理論，又回頭發現了自己曾經儲藏的很豐富的中國歷史語文知識，在此中可以另闢天地。所以傅斯年不但是了解一般科學範圍的通才，並成為歷史學巨擘。這是他忽而研究中國文學，忽而研究實驗心理學，忽而研究物理數學，忽而又成為歷史語言學權威的過程。

再來是曾任教於清華大學的歷史學家陳寅恪，他從哲學、史學、文字學、佛經翻譯大致歸宿到唐史與中亞研究。而其所通，除近世重要文字外，還有希臘、拉丁、梵文等供他參考運用的總計不下十六、十七種。他是有由博到精最成功的一人，後來成為清華國學院四大導師之一，被譽為「教授的教授」。

前國防部長俞大維，從事數學、數理邏輯到西洋古典學術的研究；從歷史、法理到音樂，再從音樂到開槍放炮的彈道學，進而研究戰略戰術。

俞大維先赴美入哈佛大學哲學系，畢業後至柏林大學作博士後研究，專攻數理邏輯與哲學。民國十四年，俞大維寫的《數學邏輯問題之探討》論文，刊登在愛因斯坦主編的德國數學雜誌《數學現況》上，成為在這本著名刊物上發表論文的第一個中國人。因興趣逐漸轉向彈道研究，嗣後成為彈道學專家，也由此奠定對兵學之深厚基礎。返國後，出任兵工署署長，被譽為「兵工之父」，陸續任交通部部長、國防部部長等職，對抗日戰爭，台海防衛，卓有貢獻，曾獲頒國府軍功「青天白日勳章」。

羅家倫本人先在美國學習歷史與哲學，後轉赴英國和傅斯年一同求學。民國十二年冬，赴柏林大學歷史研究所學習，回國後歷任大陸時期清華大學與中央大學校長，政治大學代校長，銳意革新，奠定三大學的厚實基礎。後任駐印度大使，國史館館長之職，被譽為「橫跨政學兩界而又有膽有識的傑出人物」。

書中還提及趙元任、徐志摩、毛子水、金岳霖等名人，時來時去，「談笑有鴻儒」，各拈妙諦，趣語橫生。羅氏說：「回想起來，真是人間一種至樂。」令人神往。

中國在甲午戰爭後，掀起一股留日學習熱潮。民國初年，受美國退還「庚子賠款」選送大批學生直接留美影響，留學重心漸轉向為「現代化根源」的歐美。在柏林的「群英會」，是時勢使然，還是出於偶然，耐人尋味，但總不失為中國學術界一段佳話。（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）