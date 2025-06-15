陳亮恭／那抹午後清涼

盛夏時節的酷熱氣溫讓人煩躁，牆上浮動的光影也顯得慵懶。這時，冷氣悄然啟動，清涼的氣流緩緩散開，彷彿深山溪谷午後的那片陰涼。每當酷暑難耐時步入冷氣房，總忍不住感嘆：「發明冷氣的人，真該得諾貝爾獎啊！」

一九○二年時年僅廿六歲的威利斯．開利正是這位發明家，他的初衷是為了解決印刷廠的技術難題，印刷廠的溫度與濕度若無法精準控制，會大幅影響彩色印刷的品質。隨著技術的演進，原本服務於工業的發明，漸漸走入了公共場所與尋常百姓家，成為現代生活不可或缺的科技發明。

然而，美好事物背後也隱藏著始料未及的危機。冷氣真正負責降溫的是冷媒，早期使用的氟氯碳化物（ＣＦＣ）雖然化學性質穩定，效果良好，卻有著完全沒有預料到的副作用；這些物質會上升至平流層，在陽光照射下分解出氯自由基，進而破壞臭氧分子。

臭氧雖然在大氣含量不高，但臭氧層之於地球，就像隱形的保護傘，在高空過濾著太陽的紫外線輻射，保護地表生物免受有害輻射，也是調節氣溫的重要機制。經過多年對南極氣候的觀察研究，英國劍橋的科學家喬納森．尚克林發現南極上空的臭氧層厚度減少了三分之一。這個發現令全世界震驚，帶來舒適生活的冷氣，竟然以意想不到的方式傷害環境。

所幸，人類沒有逃避。一九八七年，在聯合國環境規畫署的召集下制定「蒙特婁議定書」，全球攜手管制ＣＦＣ的生產與使用。事實證明，這個協議的重要性超乎想像。研究顯示，若沒有「蒙特婁議定書」，全球暖化的程度可能比現在更嚴重攝氏一度，這一度的差異便足以引發災難性的連鎖反應，包括更嚴重的乾旱、森林野火、洪水氾濫，以及大規模的糧食危機。

目前全球ＣＦＣ排放已下降超過九成九，臭氧層也因此逐年恢復。根據觀測數據顯示，臭氧層破洞的面積已縮小至數十年來的最低點，連最嚴重的南極上空，也有望在二○六六年恢復到一九八○年的水準。然而，臭氧層的恢復尚未完成，氣候變遷的挑戰卻迫不及待地浮現，程度甚至更為嚴峻。

如今的全球暖化主要來自二氧化碳和甲烷，各行業都在不同程度上持續排放溫室氣體。二○二三年被認定為人類有記錄以來最熱的一年，比工業革命前上升了攝氏一點四八度。全球希望複製「蒙特婁議定書」的成功，便於二○一五年簽署「巴黎氣候協定，為全球設定明確目標：將升溫控制在工業革命前的攝氏二度內，理想狀況下更要控制在一點五度以內。

臭氧層從破壞到修復的成功經驗，證明環境問題並非無解的宿命，這正是近年來ＥＳＧ理念受到重視的原因；從企業治理到社會責任，再到環境永續，每一個看似微小的改變都如涓涓細流，逐漸匯聚成改變系統的力量。當企業開始採用環保冷媒，當城市開始推動節能建築設計，當消費者開始關注產品的碳足跡時，這些行動正在悄然改變著社會的運作模式。

夏天的台北午後，冷氣從超商門縫中溜出，讓人不想移動腳步。每當感嘆開利該獲得諾貝爾獎時，也會想起臭氧層的裂痕雖在癒合，但氣候變遷的挑戰仍在持續。時間無法逆轉，但我們可以從今天起，選擇生活中的減碳選項，就像當年為臭氧層所做的努力。因應全球暖化不該只是數字，更該是場全民參與的修復工程。（作者為台北市立關渡醫院院長）