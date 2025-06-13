闕志克／造山運動的動力

《造山者—世紀的賭注》是金馬獎導演蕭菊貞反駁川普誑言「台灣偷走美國晶片業」的力作。這部紀錄片娓娓道來台灣半導體產業的發展，尤其對護國神山台積電篳路藍縷走來的軌跡多所著墨。成功有許多父親，但失敗常是孤兒，值此川普亂世，分析台灣半導體業及台積電發展過程中的關鍵因素與決定，應有借鏡鑒戒之功。

台灣半導體業的濫觴是工研院自ＲＣＡ技轉回來的晶片設計技術與ＣＭＯＳ製程，有兩大特色：一，ＲＣＡ傾囊相授，把它在晶片設計、測試、製造流程和製造設備的know-how毫無保留傳授給工研院，這個技轉模式讓工研院系統性地內化ＲＣＡ的技術細節與竅門，後續可發展出能運用不同製造設備或滿足客戶特殊需求的新製程。

二，工研院派出的團隊學歷高、資質好、當責感強、平均年齡不到卅歲，卻承擔起高達一千兩百萬美元技轉案的成敗責任。他們花了約一年，「不放過片紙隻字」，鉅細靡遺地吸收移轉技術的精華，恨不得將所見所聞全部影印。兩年後驗收成果，工研院的示範工廠第一次試產，良率就高達八十％，超越了ＲＣＡ母廠的七十％，真正青出於藍，也成為未來台積電的種子部隊。

在中華民國歷史上，從來沒有這麼年輕的一群人、在這麼短的時間內，對國家未來產業有這麼深遠的影響，唯一類似的是尹仲容領導下的美援會。美援會因手握資金，又有行政首長支持，加以用人不拘一格，薪水比照美籍職員，較其他政府部門高出好幾倍，所以吸引到一群才華橫溢的年輕幕僚，如李國鼎、王昭明、韋永寧、吳梅村、陸潤康等，觀念新、有衝勁，拋開包袱、破除窠臼地協同合作、一起打拚，最後成功幫助風雨飄搖的台灣轉危為安，奠定了出口導向經濟的穩固基礎。

過去卅年來，台灣政府再也找不出類似少年英雄的案例，即使民間企業，也多以規行矩步、敬老尊賢為尚，這樣的社會風氣想培養出類似馬雲、馬化騰、雷軍、王傳福之類的企業家，難度很高，至於新一代高爆發力創業家如張一鳴、梁文峰、王興興，則近乎不可能。

除了工研院團隊建立的技術根基以及專業晶圓代工的獨特商業模式，台積電今天可以名列全球前十大市值公司的主因之一應是堅持先進技術的自主。本世紀初，台積電因為認為ＩＢＭ的銅連線製程技術很難與自己的製程整合，決定自行開發，不到三年，台積電成功商轉支援銅連線的晶圓製造服務，一舉超越ＩＢＭ。

二○○九年張忠謀回任執行長，邀請蔣尚義重作馮婦聚焦先進封裝的技術，在討論研發藍圖時，雖然蔣尚義表示，技術領先者所花費的研發資源往往是第二名的三倍以上，張忠謀仍然堅持台積電應力爭第一。這樣的野心一方面反映了張忠謀本人的自信與格局，另一方面也促使台積電力爭卓越，最後發展出獨步全球的ＩｎＦＯ技術，成功贏得蘋果iPhone的生意。

二○一五年梁孟松協助三星研發出十四奈米製程，並拿下蘋果與高通處理器的代工訂單後，張忠謀痛定思痛，大刀闊斧推動夜鷹計畫，以史無前例三班制廿四小時不間斷的時程研發十奈米製程技術，終於在二○一七年第一季量產，整整領先了Intel十五個月。自此兩者的技術差距愈來愈大，而台積電巨大的商業成功，竟讓自己今天變成地緣霸權競爭中的關鍵棋子。