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張延廷／台海兵推的覺迷與覺醒

聯合報／ 張延廷／作者為清大教授、空軍前中將副司令

邇來國內外軍事學者舉辦「台海防衛兵推」，預想中共由灰色地帶騷擾，逐步提升狀況攻擊我外離島，最終發動全面進犯，以威懾、脅迫、懲罰、進犯四個階段，檢驗目前台澎防衛作戰的戰略設計、建軍規畫、作戰概念，藉由兵推來檢驗目前國軍是否能應對台海戰爭挑戰，及建軍備戰有無需要精進調整之處。

兵棋推演是軍事戰略的高層次分析，也是可用軍事資源部署真正能耐的展現。台海議題近年已成為軍事顯學，由於牽動各方利益，因此大國智庫與軍事高層紛紛藉此「寓教於學」，遂逐漸發展成一項跨國交流項目，使淘金政客及軍工企業大老闆可以大撈一筆。仔細端詳美、日對台海兵推的動機，坦言之就是「聚焦在戰區投資及所能獲得利益」的考量，一旦總價高於未來從中國得利數值，或無法獲得絕對戰場優勢的狀況下，派兵參與戰事可能性便大幅降低，甚至連軍備供應量亦將大幅萎縮，以免高科技裝備淪入共軍俘獲。

日本作為美國軍事盟友，在對抗中共潛意識裡除附庸美國安全利益外，也在研究如何謀取「和中」利益，以利其海、空航運暢通並遂行與中共艦隊巡弋共容不悖之可能。簡言之，都是以當事國的國家利益為第一優先，他國只是戰略利用的棋子而已。

回溯往年同質兵推，皆有美方於台海周邊投放戰術核武之項目，但最終仍未能阻絕共軍登陸之結論。其次，由俄烏戰事觀察，即便俄羅斯在有明確核武使用準則條件下，普亭仍未貿然使用核武；反觀台海周邊，台灣海峽水道、日本離島等場域更適合中共動用戰術核武實施「反介入」，但從共軍這兩年演訓實際部署分析，除非中國大陸領土遭襲擊，吾人可大膽推定中共隨意發動局部核戰之選項微乎其微。

筆者回憶，昔日駕機偵巡中國大陸沿海，在高速航行中目睹廣闊東海海空天際，曾試想，倘若對岸人民無意犯台，中共又如何能在台海大動干戈？兩岸互動與交流，方有利於建構兩岸互不侵擾、互利雙贏之長遠安全環境。

廿世紀至今，戰爭對美國而言須是場「能賺錢的生意」，二次大戰將美國改變成「世界軍工廠」，消除了經濟大蕭條的社會困境，重寫典型資本主義國家的遊戲規則，充分發揮軍工複合體制的刺激因素帶動整個美國金融發展。

韓戰、越戰鞏固了東北亞成為美國附庸基調，使美國軟、硬實力得以藉由這兩座橋頭堡向亞洲延伸，再經由「淨評估」精巧分析對泛太平洋達到久遠長臂管轄的目的。延伸至本世紀迄今「北約東擴」不但將原東歐紛紛納入美製軍備範圍，也成為「俄烏衝突、美國獲利」的伏筆。

現代軍事科學已成為社會科學範疇，其內容包羅萬象，兵推價值即在於展現軍事科學成果，也是藉由理性因素主導客觀研析所產生之結論。今所謂「共軍二○三○年犯台可能性」之年代想定，又和美方早先言之鑿鑿宣稱二○二七，甚至提前到二○二六等自相矛盾，此等地緣戰略區域安全之重要數值，竟由他國政客以隨興式「帶風向」的心態大放厥詞，由於西方人不懂中國的戰爭哲學，此等臆測無異徒增台灣人民困擾。

目前紙上談兵的軍事推演與軍備資源的「搶錢大戲」正在上演，亦反映國際關係瞬息萬變又高深莫測，使「島鏈盟友們」對台利用與價值剝削交相接踵而至，更隨著兩岸對峙情勢升溫而有更多操弄空間，台灣百姓不可不慎。

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