廖元豪／一黨獨大就需要黨外

在戒嚴時期仍有「黨禁」的台灣，國民黨一黨獨大，於是有了「黨外」這個特殊時代的產物。但沒想到在解嚴將近四十年，國會與總統都已民選多年的今日，居然又有人在倡議「黨外」了。

什麼是黨外？如果您相信民進黨的欽定歷史，那就會誤以為「黨外」僅是民進黨的前身，所以民進黨成立後，就不可能有「黨外」了。

然而，這是對台灣民主運動的誤解，也是對真正多黨自由競爭的民主體制有所誤會。從前之所以有黨外運動，是由於在威權時期一黨專政，雖然形式上另有中國青年黨以及中國民社黨存在，但只能作為國民黨的點綴，而不能成為競爭者。除了爭逐執政地位的「政黨」外，社會上也不允許有著挑戰、批判國民黨的力量。

在這樣的背景下，所有「國民黨以外」的反對力量、批判聲音，都是「黨外」。剛過世的林正杰，就是典型的「黨外」民主運動者：他在戒嚴時期擔任黨外民主運動前輩的助選人，之後更選上台北市議員，與陳水扁、謝長廷同列「黨外三劍客」。一九八八年加入民進黨，但在一九九一年由於反對台獨黨綱，發表「寧為再度黨外」後退黨。之後曾參加百萬人倒扁運動，更在今年初拖著病體，嚴厲批判民進黨「比過去的國民黨還要可惡」，更激動地說：「五十年來，我們台灣人追求的民主政治，已經被民進黨破壞到快要完蛋的地步！」這樣「不合時宜」的人，真心相信的是民主自由，永遠反對的是一黨獨大，代表了正港的黨外精神。

今日台灣，是「一黨獨大」嗎？

現在，法律上雖容許有許多政黨，但執政的民進黨，卻用盡一切手段，不允許他黨或社會任何力量對他們提出批判挑戰。即使立法院有著「非民進黨」的多數政黨聯盟，也賴皮不認輸，寧可搞個舉世無雙、形同重新選舉的大罷免，卻不肯依憲法規定「向立法院負責」並「依法行政」。在資源分配上，他們赤裸裸地任命毫無專業甚至背景頗有瑕疵的「自己人」，擔任重要職務；同時一點也不忌諱地說，支持中央總預算的立委，其所屬地方政府優先協助，連「輪迴」都說得出口。這個執政黨，連裝都不裝一下，徹底不認自己應該是「全台灣人的政府」，而只是「本黨及其附隨組織的政府」。「非我黨類」的台灣人，不是國家的頭家，而是不為政府所保護的賤民。

除了「好處不分給非我黨類」以外，本該中立公正的法律、司法、中選會、ＮＣＣ，更是被民進黨的雙標破壞殆盡。同樣出生在中國大陸，陸配或年輕的陸配二代子女，得忙著找超過廿年前的「除籍證明」，但影響國安更大的國防部發言人，卻老神在在宛若無事。明明在中國大陸拿「居住證」、「定居證」都不等於在對岸「設戶籍」，陸委會偏偏可以在沒有法律明文規定的情況下，自行變更函釋，硬說公務員不准擁有居住證，其他人有定居證就要註銷台灣戶籍。

這其實與戒嚴後期，以及剛剛解嚴的台灣差不多。那時的國民黨也是自稱自由中國，卻成天對異議者扣帽子。等到刑法一百條修改，總統直選，經歷兩次政權輪替，在李登輝後期、扁政府、馬政府的時期，即使施政仍有瑕疵，但民眾不用擔心批判執政黨會有後果。誰知好日子不長，民進黨全面執政不到十年，「一黨獨大」又回來了。

既然一黨獨大回來了，就讓我們回憶林正杰的話：「民主要制衡，制衡靠黨外；有黨外，就有進步」！（作者為政治大學法律學系副教授）