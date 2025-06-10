楊志良／大罷免大成功？還是民進黨悲歌？

綠營在黨主席賴清德「明的」，卻說成是「暗的」的支持下，鋪天蓋地奧援大罷免，傾全力動員黨、政、司法、行政院各部會，特別是中選會。更不用說「黨庫通國庫」，許多媒體及名嘴一面倒，只要是藍營被抓到死亡連署，藍營各縣市地區黨部就要被搜索，甚至黨部人員被收押。更有甚者，只要發出異聲，青鳥及御用網軍必然把你鬥得叫天天不應、叫地地不靈。

舉一個最近的例子，連美國總統川普都要禮讓三分的輝達執行長黃仁勳，提醒台灣政府發展科技需要各種能源，應投資核能，結果居然遭部分網民出征，認為他不愛台，應該逐出台灣，簡直荒謬。

因此第二階段大罷免連署結果，到目前為止有卅一件罷藍委達二階門檻，一件罷綠議員達二階，看起來藍白再怎麼努力罷綠，依然難如登天。那天在北投捷運站，大雨中要罷免民進黨立委吳思瑤的藍軍年輕人邀我簽署，我跟他們比個讚，他們用手機替我拍照，說要上傳網路，但有用嗎？大罷免聲勢如日中天，在野黨，特別是第一大黨的國民黨，灰頭土臉，黨主席朱立倫只得準備黯然下台，可能交棒於民調甚高的台中市長盧秀燕；而民眾黨似乎只剩黨主席黃國昌一個人整天振臂疾呼，如同「可憐」的英雄。

但是，朱立倫主席好歹是黨員一票一票選出來的，怎可私相授受？國民黨應該立即按章正式舉行黨主席選舉，讓盧秀燕取得正當性，全力推動反罷免。

賴清德總統就是想全面掌權，綠營在韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴時可說「怦然心動」，洩漏了賴總統隱藏的野心，大罷免就是他們達到全面獨裁的手段。幸好，尹錫悅不但下台，並且極可能步上許多韓國前總統的悲慘下場。

不必看各項民調，只要走在大街小巷，問問路邊攤販、手搖飲店老闆就知道，一般民眾，就連部分泛綠淺綠，對大罷免也大多大搖其頭，實際上反對的遠多於贊成的，因為大罷免分裂台灣，製造社會對立，浪費社會資源。

眼看大罷免就要成事，宣傳機器、行政資源都在綠營手中，難道沒有招了嗎？如今藍委徐巧芯很可能會進入最後罷免投票階段，國民黨要做的不是徒勞無功去罷綠，而是集中全力請支持者投不同意票，留下她繼續當立委。

反對大罷免的民眾多於贊成的，如果投票當天颳大風下大雨，只有深綠投票，大罷免就會成功；如果多數人出來投票，反罷成功，不但民進黨黨主席要換人，在野陣營也能士氣大振。

綠營雙標、辦藍不辦綠、毀棄司法形象深植民心。過去韓國瑜罷免案同樣存在死亡連署，最終不起訴，如今卻大舉收押國民黨黨部人員，讓人對台灣的司法公正性存在疑慮。期望大多數優秀的司法人員不要再為「雙標黨」背黑鍋了，民眾也應看清民進黨操作大罷免之本質，才是國家及全民之幸。（作者為前衛生署長）