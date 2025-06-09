薛承泰／七十八歲的魔咒

就在五二○的前一天，台北三峽發生重大車禍，肇事者是一位七十八歲的老翁，衝撞了一群放學正在過馬路的學生與路人，最後連他自己一共四人死亡、十一人輕重傷。五月廿三日上午，高雄前鎮一位老翁開著賓士撞上計程車並衝進民宅，下午則是另一位老翁在總統府附近闖紅燈造成八人受傷。很巧，也都是七十八歲！

這三件車禍立即引發各界討論高齡駕駛的風險，網路還流傳七十八歲的魔咒，除了這三個肇事老翁還加上全球經濟動盪的肇事者─美國總統川普，他們的共同特點就是「暴衝」！道路上的暴衝導致傷亡，有權者的暴衝會帶來成千上萬家庭的崩潰。

高齡者駕車暴衝，一般認為是因疾病發作導致非自主行為或因反應的錯亂將加速當煞車踩。這些生理上的健康與認知問題，自己應有自知之明，家人也都知道；換言之，相當程度可避免悲劇發生，可以透過法規來做些限制或預防。

然而，也有人會顧慮造成「年齡歧視」，是否能以公安為由，在年齡上以七十五或七十歲來畫界呢？主管單位若因幾個個案來改變現行法規（也會被認為是一種暴衝），難以服人，或許可以從交通事故事件來做統計分析。

由於台灣人口愈趨高齡化，如果以十八至八十歲人口為分母，按年齡來計算肇事率，偏高者可能不是年長者。若以車主為分母來計算，結果會很不一樣。

比較可靠的統計，應是肇事歷史紀錄，較能看出一個人的駕駛習性與風險。就像現行違規記點，但不能隔年歸零而是統計較長的時間；這個結果和年齡的相關性如何？主管單位不妨探討一下或請教保險公司。

賴總統在五二○就職周年的演說，一開頭就述及前一天發生在三峽的車禍，當晚他親自前往探視傷者並慰問受害者家屬，表達對國人生命的關懷。筆者聽到賴總統這段話，心想，演說應該會述及另一個生命關懷，而且對台灣來說，是愈來愈嚴重的國安問題─那就是連續數年低迷的生育率。可是我白等了！

雖然他沒有針對人口議題提出對策，卻談到在總統府設立且由總統親自擔任召集人的三個委員會。直覺上，我認為少子高齡化的議題，應當會出現在「全社會防衛韌性委員會」與「健康台灣推動委員會」當中，特別是後者標榜健康台灣，人口堪為核心。

於是我從官網上閱讀歷次會議的內容，我再度失望了，居然從未當作討論議題！更令人訝異的，該委員會十一項重點工作也沒有「人口」這項，這如何能達到台灣健康與永續的目標啊？

生命的關懷包括生、老、病、死的人生過程，而沒有生就沒有老病死。近期三位七十八歲老翁的暴衝，引起全民的重視，但近年來每年減少上千甚至逾萬的嬰兒，卻冷冷地看著步向「自然亡」的危機！

內政部將推動「婚育宅」，增加租金補貼，生一胎就加五十％，再生一胎再加五十％並放寬申請資格。另外，勞動部提出延長一個月的育嬰停留津貼。這些即將推出的措施了無新意，筆者曾指出，經濟誘因只是必要條件，居住環境與觀念也必須做些改變，否則仍會像過去幾年，政府撒錢而婚育繼續下滑！再說，當年輕人愈來愈少，缺少可用之兵，「防衛韌性委員會」沒有人口為基礎，哪來的防衛韌性？

（作者為台大退休教授）