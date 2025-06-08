洪蘭／「情商」比以往任何時代都重要

朋友來信道歉說，因為川普的關稅政策無常，他目前不敢擴廠，我推薦給他的二個學生，他只能留一個，希望我不要介意當初答應二個都用。因為這二個學生一樣優秀，我好奇問他怎麼做取捨？

他說三個月的觀察下來，覺得陳姓學生會主動找事做，且態度謙和，沒有頂大高材生的架子，在人情世故上，似乎比陸姓學生更勝一籌；他覺得有這樣的助理，出國或談生意時可以省力些。

我看了信沒有驚訝，陸姓學生家境優渥，不太能體會「一日所需，百工為之」的道理，對別人的幫忙常覺得理所當然；陳姓學生是拿清寒獎學金的，貧窮的孩子早當家，的確比較會替別人著想。

其實多年前，我也有二個功課一樣好的研究生，但其中一個比較貼心，會預先想到下一步，提前做好準備。有一次系所要辦國際研討會，學生們都要負責接待國外講者；那個同學接待的是哈佛大學的名教授，他只能在台灣停留二天就要飛北京，但依國科會規定，他必須在台灣作二場以上的公開演講才可報銷差旅費，因此台北場講完就得立刻趕去台南的成大醫學院。

時間很緊湊，不要說吃晚飯了，還得祈禱一路綠燈才行。當天教授一講完，他已叫好計程車等在後台；上車後，立即飛奔火車站。他買了潛艇堡並告知那位哈佛教授，已聯絡好成大的接待人員，演講完會帶他去吃台南有名的夜市，現在隨便吃點東西，留著肚子享用南台灣的美食。那位教授一點也不覺得我們禮數不周，反而一再道謝。

後來我問這位同學：「你怎麼知道要買潛艇堡？」他說：「從機場回來的路上，我問他平日忙時怎麼打發午餐？他說他愛潛艇堡，又問他去過世界各地演講，印象最深刻的是什麼？他說喜歡品嘗當地的小吃。」這件事後，我便讓他負責接待外國講者，他也因為這機緣，得到了他們的推薦信，去了名校研究，成就了他的事業。

這種情商就是《顏氏家訓》上說的：「識人顏色，知人喜怒。」這對孩子未來的影響比文憑還重要。一位大陸朋友說，他初到一家出版社任編輯時，中午隨著同事叫外賣，外賣小哥俐落地把餐點交給他，還說楊先生慢用。他驚訝問：「我是第一天上班，你怎麼知道我姓楊？」

小哥答：「您是這裡唯一我不認識的人，餐盒上寫的楊，我便知道您是楊先生了！」外送小哥接著拿起桌上的書來翻了翻、說他要買，朋友好心告訴他網路買有打折，小哥笑著說：「網路買慢，我現在就想看！」當場買了三本書，朋友因此對這位小哥印象深刻。他說一個腦筋靈活又愛讀書之人，絕非池中之魚，後來他果然成了一家大公司的老闆。

「情商」在講究團隊合作的廿一世紀，比以往任何時代都重要，只是情緒的發展需與真人互動，並從生活經驗中體會拿捏的分寸。３Ｃ產品是單向的溝通，不利於情緒的發展。說話見人品、處世見情商，品德與待人接物的風度需從小培養，才能透過內隱的學習潛移默化到骨子裡，並不自覺地流露出來，成為一個人的「第二本性」。（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）