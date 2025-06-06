魏國彥／綠營政客的偽善面具

梁實秋「雅舍小品」中論「女人」：「上帝給她一張臉，她能另造一張出來。」這話放在今天，我們應該換個主詞：「上帝給政治人物一張臉，他會另外造一張。」

政治人物經常有太多面具，在不同的場合換著戴，不僅選民看不清楚他（她）們的真面目，他們最後也忘了自己是誰！對他們而言，政治唯一的思路就是權力邏輯，面具有助變臉，是奪權的工具；至於「誠信」，能當飯吃嗎？

民進黨創黨大老、當年大鬧立法院的朱高正說過：「政治是最高明的騙術」。民進黨經過兩次政黨輪替，後輩黨員更是爐火純青，毫不避諱了。

朱高正提醒民眾，政治人物「都是騙子」，人民必須時時小心檢驗，使他們不敢「公然行騙」。我們且以過去十多年來台灣進口含瘦肉精的美牛美豬的政治攻防為例：

二○○九年，時任民進黨主席的蔡英文參與了「反毒牛大遊行」，表達對當時馬英九政府開放含瘦肉精美牛進口的強烈反對。她表示：「拒絕瘦肉精，要求政府重啟談判，政府做不來就下台！」然而，二○二○年八月，蔡英文總統上任第四年，聲稱「因為時空環境的改變」，宣布自次年一月起，開放含有萊克多巴胺的美豬進口，還補上一句：「美豬美牛的開放是為了讓市場多一個選擇」，似乎是為了維護消費者權益而開方便之門。

二○一二年六月十日至十五日，民進黨為堅持瘦肉精「零檢出」立場，占據立法院議場主席台五天四夜，阻止國民黨在該會期立院休會前通過美牛進口案。八年後，二○二○年十二月廿四日，民進黨以人數優勢在立法院通過二○二一年一月一日起開放含萊劑的豬肉進口、開放卅月齡以上美牛進口。

高雄市長陳其邁在擔任立法委員期間，曾明確反對進口含有瘦肉精的美國豬肉，並表示：「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台時。」當蔡英文總統宣布要讓萊豬進口時，他被「堵麥」受訪時表示，當時的情況已與現在不同。哈！官字兩個口，隨他開金口！

近來民進黨推動「大罷免」，國民黨反制，也在街頭進行連署，被抓到有「幽靈連署」，檢調搜索各縣市國民黨部，羈押禁見各層級黨工。當年罷免高雄市長韓國瑜時沒有死人連署嗎？有啊，根據中選會的資料有九十五份，民進黨人有被羈押、被判刑的嗎？沒有！是跟黨證的顏色有關嗎？歐威爾的政治預言小說《動物農莊》描寫豬成功從人類手中奪下了農莊的自治權，最著名的口號：「所有動物一律平等」，最後卻演變成：「但有些動物比其他動物更平等」，此其謂也！

近期以來，民進黨官員、民代與「大樁腳」相關負面新聞連環爆出：疑似藉綠電斂財，被指養中國小三，遭爆在自家人持股之餐廳吃大餐，黑金羶色一應俱全；就像《動物農莊》的結尾所描述的：農莊的其他動物發現豬與人類把酒言歡、舉杯共飲，「他們再也分不清誰是人、誰是豬了。」（作者為前行政院環保署署長）