盛治仁／與畢業生分享3個人生體會

最近恰逢大學畢業季，我兒子今年也要畢業，在此與即將進入職場、邁向人生新方向的你們分享三個人生體會。

一、不要投資在預測，要投資在準備。ＡＩ、疫情、戰爭、貿易衝突、氣候災難，每件事都足以翻天覆地。哈佛不得錄取外籍生也是過去難以想像的。常態不會很快恢復，要習慣動盪才是新常態。

不要把時間花在預測未來，而要花在準備自己。就像無法預測地震何時會來但可準備好逃生包。人生挫折和危機不是會不會發生，而是什麼時候發生。

我的人生曾在一夜間劇變，從內閣最年輕的部會首長被無端指控為貪汙圖利的嫌犯，從雲端摔到谷底。遇到不能控制的事，只能勇敢面對。

後來反而感謝上帝。那場風暴讓我從鬥爭的政治圈走進企業，學習謙卑、高ＥＱ和危機處理，更釐清人生的優先順序。

我們無法控制風向，但可以學會駕馭風帆。準備好的人，就不怕風來。

二、永遠問自己「為什麼」。世上最厲害的人，不是最聰明的，而是知道自己為什麼而活的人。我很喜歡Sinek講的黃金圈理論：從ＷＨＹ出發，再談ＨＯＷ，再談ＷＨＡＴ。

你每天寫報告做簡報時要問自己：我為什麼要做這件事？是老師說要交？老闆說要做？還是真心覺得有價值？

金恩博士演說開頭不是I have a plan，而是I have a dream。有夢想才能感動人，才是驅動自己的力量，因為他們從ＷＨＹ出發。

三、擇其所愛，愛其所擇。有人問我應該追求熱愛的工作還是先顧好生計？我建議擇其所愛，也要愛其所擇。

大家都聽過李安導演的故事，六年沒有工作還堅持理想。這很激勵人心，但也是倖存者偏誤，因為沒看到更多失敗者的痛苦。

所以可用另一種思考，愛其所擇。

三位泥水匠在砌牆。當人家問他們在做甚麼時，回答分別是砌牆、蓋房子、以及蓋上帝的家。

他們做一樣的事情，意義卻天差地遠。你能不能在正在做的事裡，找到意義與價值，會決定你每天活得有沒有動力。

你們未來除了管理專案和財務之外，最重要的是要管理自己的人生。

學會管理你的熱情，別讓自己變得麻木；管理你的時間，別讓社群媒體偷走你的人生；管理你的健康，不然年輕會變成過去式。還有，請記得管理你的幽默感，因為人生一定會遇到難搞的客戶、尷尬的會議，還有前任突然出現的婚禮邀請。幽默感不是說笑話，而是用微笑面對風暴的能力。

最後我想送三句話：Be brave, Be true, Be kind。勇敢不是不害怕，而是在害怕中仍願向前走。

誠實面對並認識自己，活出你相信的價值與選擇。善良不是懦弱而是理解與尊重。離開網路同溫層，不繼續散布惡意而要以愛和關懷投入利他的行為。

最近ＮＢＡ季後賽柯瑞手受傷，布魯克斯防守時一直打手，事後還大聲說我就是故意的！不想碰撞就去打網球。有些人為了贏什麼都做得出來，但那不是值得效法的成功。真正成功的人，是既尊重自己，也被人尊重的人。

有位敬重的長輩說他人生成就是七十五％的運氣加上廿五％的努力與準備。但如廿五％沒到位，就算運氣來了也接不住。

祝福你們機會來時已準備好，也有勇氣接住它。

祝福你們成為時代的答案，不只適應未來而能創造未來。

（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》、本文擷取自赴世新大學畢典講詞）