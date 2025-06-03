林中斌／「共軍必攻台」：六盲點

四月初共軍演習航母首次進入我應變區，並模擬打擊我天然氣接收站。共軍將「由訓轉戰」嗎？

近年，美軍將領持續警告共軍犯台年份。雖時間失準，仍此起彼落。

二○二○年八月，美參謀聯席會副主席J. Winnefeld上將在Proceedings期刊寫道：「兩岸軍事衝突將於二○二一年初爆發」。二○二二年十月海軍作戰部長M. Gilday上將在Financial Times上表示：「共軍將於二○二四年前侵台」。二○二二年十一月，美前國安顧問H.R. McMaster上將說：「共軍侵台恐落在二○二四年」。

依在下淺見，「共軍必攻台」的看法有六盲點：

●忽視中國慎戰傳統：一九四九年至一九七九年，卅年間，北京對外用兵六次。一九七九年中越戰爭至今四十六年，華府對外戰爭六次，莫斯科對外戰爭七次，北京對外戰爭次數為零。為何？老子說：「兵者凶器也，不得已而用之。」一九四九至一九七九，中國窮弱難保，一九八○年後國力持續提升；追求經濟、軍力超美，反而更小心。孫子說：「百戰百勝，非善之善也。不戰而屈人之兵，善之善也。」

●美軍的「鏡像」（mirror-imaging）：美軍好戰，推想共軍如鏡中自己。美國前國務卿萊斯博士見識超越軍事，去年十月在P. Robinson播客上表示美軍愚鈍（blunt）以為共軍會以諾曼地登陸方式犯台。其實，北京有許多其他方式獲台，把台灣香港化是其中之一。

●川普國防高層對中避戰：國防部長P. Hegeseth去年十一月七日在Vigilance Elite節目上說，共軍極音速導彈廿分鐘內可摧毀美所有航空母艦。國防部戰略次長Elbridge Colby二○二一年於《拒止戰略》書中寫：「美希望對中國維持軍事優勢，但根本無法實現」。

去年十一月十日在Tucker Carlson節目上，他表示：「要避免世界大戰，我們焦點是中國與…和平」。今年四月廿二日《National Interest》報導印太司令S. Paparo表示，中國軍力正在超越美軍。

●習近平謹慎：《Financial Times》二○二四年六月十五報導，二○二三年四月習告訴歐盟主席馮德萊恩：「美國賣武器給台灣，刺激我們打仗，我們不會上當。」美國前參謀聯席會主席M. Milley在二○二三年五月二日於《Foreign Affairs》寫道：「習近平非常強硬而極端務實…他很清楚與美國打仗的代價和風險…他要達成國家目標但要避免武裝衝突。」

●川普謀求「大交易」（broad deal）：川普一月就任後，多次表示願意與北京達成超越貿易的大交易。五月中，中美代表在日內瓦達成大幅降低關稅的初步協議後，川普表示此發展「有助於統一與和平」。雖然美國務院表示對台政策並無改變，但川普似乎暗示北京，以美國放手讓兩岸統一，交換習近平對美經貿的讓步。

●賴總統的可塑性（malleability）：賴曾在二○一七年表示「親中愛台」、二○二○年「抗中保台」、二○二三年「和平保台」。去年五二○他就職演說表示「兩岸互不隸屬」，之後他的言論令美方二至五月、四篇政論表示憂心兩岸衝突被拖入：台灣情結（Taiwan Fixation）、川普應勒住台灣（Trump Should Rein In Taiwan）、台灣戰險高（The Risk of War in Taiwan Strait Is High）、台灣鋼索（The Taiwan Tightrope）。於是，今年總統五二○演說未提兩岸，卻表示「台美朋友之間難免有磨擦」，而此四天前他提出「兩岸公司併購論」，隨後國台辦回應，兩岸終於互動。

（作者為華府喬治城大學外交學院前任講座教授，曾任國防部副部長，著有《偶爾言中》）