林中斌／「共軍必攻台」：六盲點

四月初共軍演習航母首次進入我應變區,並模擬打擊我天然氣接收站。共軍將「由訓轉戰」嗎?

近年,美軍將領持續警告共軍犯台年份。雖時間失準,仍此起彼落。

二○二○年八月,美參謀聯席會副主席J. Winnefeld上將在Proceedings期刊寫道:「兩岸軍事衝突將於二○二一年初爆發」。二○二二年十月海軍作戰部長M. Gilday上將在Financial Times上表示:「共軍將於二○二四年前侵台」。二○二二年十一月,美前國安顧問H.R. McMaster上將說:「共軍侵台恐落在二○二四年」。

依在下淺見,「共軍必攻台」的看法有六盲點:

●忽視中國慎戰傳統:一九四九年至一九七九年,卅年間,北京對外用兵六次。一九七九年中越戰爭至今四十六年,華府對外戰爭六次,莫斯科對外戰爭七次,北京對外戰爭次數為零。為何?老子說:「兵者凶器也,不得已而用之。」一九四九至一九七九,中國窮弱難保,一九八○年後國力持續提升;追求經濟、軍力超美,反而更小心。孫子說:「百戰百勝,非善之善也。不戰而屈人之兵,善之善也。」

●美軍的「鏡像」(mirror-imaging):美軍好戰,推想共軍如鏡中自己。美國前國務卿萊斯博士見識超越軍事,去年十月在P. Robinson播客上表示美軍愚鈍(blunt)以為共軍會以諾曼地登陸方式犯台。其實,北京有許多其他方式獲台,把台灣香港化是其中之一。

●川普國防高層對中避戰:國防部長P. Hegeseth去年十一月七日在Vigilance Elite節目上說,共軍極音速導彈廿分鐘內可摧毀美所有航空母艦。國防部戰略次長Elbridge Colby二○二一年於《拒止戰略》書中寫:「美希望對中國維持軍事優勢,但根本無法實現」。

去年十一月十日在Tucker Carlson節目上,他表示:「要避免世界大戰,我們焦點是中國與…和平」。今年四月廿二日《National Interest》報導印太司令S. Paparo表示,中國軍力正在超越美軍。

●習近平謹慎:《Financial Times》二○二四年六月十五報導,二○二三年四月習告訴歐盟主席馮德萊恩:「美國賣武器給台灣,刺激我們打仗,我們不會上當。」美國前參謀聯席會主席M. Milley在二○二三年五月二日於《Foreign Affairs》寫道:「習近平非常強硬而極端務實…他很清楚與美國打仗的代價和風險…他要達成國家目標但要避免武裝衝突。」

●川普謀求「大交易」(broad deal):川普一月就任後,多次表示願意與北京達成超越貿易的大交易。五月中,中美代表在日內瓦達成大幅降低關稅的初步協議後,川普表示此發展「有助於統一與和平」。雖然美國務院表示對台政策並無改變,但川普似乎暗示北京,以美國放手讓兩岸統一,交換習近平對美經貿的讓步。

●賴總統的可塑性(malleability):賴曾在二○一七年表示「親中愛台」、二○二○年「抗中保台」、二○二三年「和平保台」。去年五二○他就職演說表示「兩岸互不隸屬」,之後他的言論令美方二至五月、四篇政論表示憂心兩岸衝突被拖入:台灣情結(Taiwan Fixation)、川普應勒住台灣(Trump Should Rein In Taiwan)、台灣戰險高(The Risk of War in Taiwan Strait Is High)、台灣鋼索(The Taiwan Tightrope)。於是,今年總統五二○演說未提兩岸,卻表示「台美朋友之間難免有磨擦」,而此四天前他提出「兩岸公司併購論」,隨後國台辦回應,兩岸終於互動。

(作者為華府喬治城大學外交學院前任講座教授,曾任國防部副部長,著有《偶爾言中》)