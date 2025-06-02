陳冲／全球南方生日不快樂

周遭的朋友納悶，問我為啥對一九五五年的萬隆會議情有獨鍾？沒錯，記得二○一四年印尼演講歸來，十二月廿一日我在報端發表〈萬隆會議六十周年前夕〉一文，不覺一晃十年。上月，在七十周年前一周，當局無端發明新詞「脫中入北」，環顧國際現勢，憶古思今，觸發靈機；四月十四日發表〈由萬隆會議看脫中入北〉，為這個藍綠白都不重視的歷史事件留下一些鱗爪，但也不免引發特定政治幻想者的不快。

其實無獨有偶，四月底出刊的《經濟學人》，一篇短文也針對這一紀念日而發，標題為：How the global south forgot its own birthday，副題「不熱鬧的萬隆紀念日，顯示欠缺團結」（ A damp-squib Bandung anniversary shows a lack of solidarity ）。不看內文也知道，在國際上這是一個寂寞的七十周年，另方面也表示西方國家並沒遺忘萬隆會議，只是奇怪原該熱烈慶祝的南方國家，紀念場面似乎冷清了一些。

執政黨集會，既然談到全球北方（入北），應該知道「全球南方」的來由，而所謂全球南方就是源自萬隆會議。二戰後，亞非國家為凸顯擺脫殖民主義，在萬隆集會，史稱第一次「非白人」的國際會議；對兩岸關係而言，萬隆會議應是海峽兩岸國際氣勢消長的轉捩點；會前國民黨暗殺周恩來的行動失敗，反助長周恩來與會的氣勢，簡短發言國際注目。由當年北京僅有六邦交國，到今日台北僅剩十二友邦，令人感嘆。至於地緣政治，也由當年第一世界（美）、第二世界（蘇）以及剛成形的「第三世界」，演化為全球北方及全球南方，如果說全球南方是萬隆會議的遺緒（Legacy）應不為過。

今年四月下旬「萬隆七十」並不熱鬧，國際上零散舉辦了應景的活動；印尼主辦小型的國際研討會（涉及執政者與當年蘇卡諾不同派系），另在非洲多哥有一場國際研討會。至於北京方面，也只由僑聯總會主辦論壇，自然沒有強烈的慶生感覺。這與代表南方的Ｇ77（七十七國集團，現一三四國，總部在日內瓦）組織鬆散有關，尤其在川普發起關稅戰後，合縱連橫交互運用，連全球北方也出現微妙變化，全世界都陷於一片猜疑聲中。

相對歐戰結束八十年，中華民國更應紀念萬隆會議，因為Bandung是全球反對殖民主義的象徵，而八十年前台灣還在殖民統治之下；後ＷＴＯ時代（現階段ＷＴＯ形同癱瘓），中華民國應積極在國際經貿結盟，而萬隆正是新版合縱的起源。川普掀起關稅戰後，全球供應鏈乃至區域經濟整合重新洗牌，台灣應打破以往思維，審視自貿協議，不要自陷於入北入南的窠臼。人類歷史上，不時有殖民思想出現，主要在農業礦產資源的奪取，及至數位時代，也許型態與方式不同；我們要問，是否國際間掠奪資源的本質未變？ 面對數位時代的殖民經濟，我們是否除反對軍事侵略外，也應反對各種形式的經濟侵略（例如強迫設廠）？這才是萬隆會議的精神。

近兩年來，國際貨幣基金（ＩＭＦ）在地緣經濟碎片化的亂局中，仍力保一份冷靜；聲嘶力竭，呼籲繼續秉持全球化、提倡多邊主義，相信這不是ＩＭＦ菁英不識時務，而是這些經貿專家堅信實質自由貿易，對全人類而非對特定國家會有長遠利益。

萬隆會議，不是單純的國際會議，而是人類強烈自省的結果。總統先生！併同即將到來的抗戰勝利八十周年，辦個萬隆紀念活動，是否更符合當前的需要呢？

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）