陳冲／全球南方生日不快樂

周遭的朋友納悶,問我為啥對一九五五年的萬隆會議情有獨鍾?沒錯,記得二○一四年印尼演講歸來,十二月廿一日我在報端發表〈萬隆會議六十周年前夕〉一文,不覺一晃十年。上月,在七十周年前一周,當局無端發明新詞「脫中入北」,環顧國際現勢,憶古思今,觸發靈機;四月十四日發表〈由萬隆會議看脫中入北〉,為這個藍綠白都不重視的歷史事件留下一些鱗爪,但也不免引發特定政治幻想者的不快。

其實無獨有偶,四月底出刊的《經濟學人》,一篇短文也針對這一紀念日而發,標題為:How the global south forgot its own birthday,副題「不熱鬧的萬隆紀念日,顯示欠缺團結」( A damp-squib Bandung anniversary shows a lack of solidarity )。不看內文也知道,在國際上這是一個寂寞的七十周年,另方面也表示西方國家並沒遺忘萬隆會議,只是奇怪原該熱烈慶祝的南方國家,紀念場面似乎冷清了一些。

執政黨集會,既然談到全球北方(入北),應該知道「全球南方」的來由,而所謂全球南方就是源自萬隆會議。二戰後,亞非國家為凸顯擺脫殖民主義,在萬隆集會,史稱第一次「非白人」的國際會議;對兩岸關係而言,萬隆會議應是海峽兩岸國際氣勢消長的轉捩點;會前國民黨暗殺周恩來的行動失敗,反助長周恩來與會的氣勢,簡短發言國際注目。由當年北京僅有六邦交國,到今日台北僅剩十二友邦,令人感嘆。至於地緣政治,也由當年第一世界(美)、第二世界(蘇)以及剛成形的「第三世界」,演化為全球北方及全球南方,如果說全球南方是萬隆會議的遺緒(Legacy)應不為過。

今年四月下旬「萬隆七十」並不熱鬧,國際上零散舉辦了應景的活動;印尼主辦小型的國際研討會(涉及執政者與當年蘇卡諾不同派系),另在非洲多哥有一場國際研討會。至於北京方面,也只由僑聯總會主辦論壇,自然沒有強烈的慶生感覺。這與代表南方的G77(七十七國集團,現一三四國,總部在日內瓦)組織鬆散有關,尤其在川普發起關稅戰後,合縱連橫交互運用,連全球北方也出現微妙變化,全世界都陷於一片猜疑聲中。

相對歐戰結束八十年,中華民國更應紀念萬隆會議,因為Bandung是全球反對殖民主義的象徵,而八十年前台灣還在殖民統治之下;後WTO時代(現階段WTO形同癱瘓),中華民國應積極在國際經貿結盟,而萬隆正是新版合縱的起源。川普掀起關稅戰後,全球供應鏈乃至區域經濟整合重新洗牌,台灣應打破以往思維,審視自貿協議,不要自陷於入北入南的窠臼。人類歷史上,不時有殖民思想出現,主要在農業礦產資源的奪取,及至數位時代,也許型態與方式不同;我們要問,是否國際間掠奪資源的本質未變? 面對數位時代的殖民經濟,我們是否除反對軍事侵略外,也應反對各種形式的經濟侵略(例如強迫設廠)?這才是萬隆會議的精神。

近兩年來,國際貨幣基金(IMF)在地緣經濟碎片化的亂局中,仍力保一份冷靜;聲嘶力竭,呼籲繼續秉持全球化、提倡多邊主義,相信這不是IMF菁英不識時務,而是這些經貿專家堅信實質自由貿易,對全人類而非對特定國家會有長遠利益。

萬隆會議,不是單純的國際會議,而是人類強烈自省的結果。總統先生!併同即將到來的抗戰勝利八十周年,辦個萬隆紀念活動,是否更符合當前的需要呢?

(作者為財團法人新世代金融基金會董事長)