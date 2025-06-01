方祖涵／運動無界、人生無限

雙北世界壯年運動會閉幕了，兩周比賽吸引許多目光，在各種運動賽事裡，台灣通常只有棒球才會有全民關注的熱度，至少在短暫時間裡，世壯運似乎開啟了另一扇門。

經過這段時間報導，大家應該知道世壯運的聯誼性質，除年齡以外，參賽者沒有資格限制，只要願意付報名費就能參加。儘管如此，在不少項目裡，仍可看到精采比賽。像山羊兄弟跟國體大OB兩隊的棒球冠軍賽，退役職棒球星對決讓人回味無窮；游泳、田徑皆有高齡選手參與，還有百歲人瑞出現在賽場；此外，我們一起打網球的朋友在雙打單打都拿到金牌，也覺得與有榮焉。

聯誼性質的運動會，世壯運並非唯一，光是在北美就有兩項大型活動，分別是亨茨曼世界長青運動會與美國全國長青運動會，後者參賽者需要先經過分區預賽，整體水準比其他活動高一些，甚至曾經被暱稱為「長青奧運」，不過在全球奧會近年強力執行商標權之後，至少在官方宣傳上就較少用這種說法了。其他還有像是歐洲壯年運動會、亞洲壯年運動會等等，都是對中年以上族群特別舉辦的賽事。

比賽活動期間，雙北主辦單位在諸多環節受到質疑，網路還出現「靠北世壯運」社群，尤其在胡亂翻譯、拼字錯誤、賽程混亂這些部分，實在難以辯解。雖然說世壯運預算不比正式國際賽事，經費有限或許對品質有些影響，可是此次活動仍然花了十六億台幣，比紐西蘭首府奧克蘭在上屆比賽高出很多。

二○一七年世壯運，紐西蘭與奧克蘭市政府各負擔三億多台幣，不但回收成本，另外還帶來將近一倍的觀光經濟。然而本次活動因為就近報名人數居多，被戲稱是「雙北運動會」，跟上屆活動六成參賽者來自外地不同，今年台灣是否也能獲得跟紐西蘭一樣的經濟效益，還待來日再來回顧精算。

將這些紛擾暫放一邊，像是世壯運這種主題式旅遊活動，已經在全球變成觀光產業重要動能。之前曾在專欄提過宗教朝聖、職棒春訓這些活動都能大量吸引觀光人潮，再以亨茨曼世界長青運動會為例，賽事固定在美國猶他州一個小鎮舉行，年收益估計竟然超過五億台幣，希望台灣不要因為一次活動的負面評論而從此卻步。

更重要的是，世壯運對逐漸老化的台灣人口，絕對將帶來深遠長久影響。誠如主辦單位「運動無界、人生無限」的宣示，壯年運動員只要有熱情，都能夠把運動當成終身興趣。台北世壯運雖非完美，但展現的意義卻遠超一場賽事本身。它讓大眾看見中高齡者同樣能享受競技的樂趣，讓運動重新融入生命各階段。對許多參賽者而言，參加的不只是比賽，更是一場對健康、對生活、對夢想的堅持。期盼未來台灣能延續這股力量，強化銀髮運動推力，讓運動無界、人生無限成為全民健康的核心文化。（作者為運動文學作家）