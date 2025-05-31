嚴震生／布吉納法索再度出現切．格瓦拉

今年莫斯科紅場舉行二次大戰勝利八十周年紀念日，閱兵台是俄羅斯友好國家元首的大集結，包括中國國家主席習近平、巴西的魯拉、塞爾維亞的武契奇、白俄羅斯的魯卡申柯、埃及的塞西、委內瑞拉的馬杜羅、蒙古國的呼日勒蘇赫等各國總統；古巴國家主席迪亞斯─卡內爾，以及前蘇聯部分友好國家的領導人。漠南非洲有多個國家領導人與會，但最受注意的是年僅卅七歲、來自布吉納法索、兩年前透過軍事政變上台的特拉奧黑總統。

身穿軍服、頭戴紅色扁帽，讓特拉奧黑在任何國際場合都是鎂光燈的焦點，但更重要的是他所代表的反殖民主義、反帝國主義立場，在非洲大陸掀起一股熱潮，讓特拉奧黑成為目前對抗西方世界的指標型人物，被譽為非洲的切．格瓦拉。

格瓦拉之所以成為第三世界左派勢力的崇拜對象，當然和他參與古巴革命有關，但更重要的是出身於阿根廷富貴家族、畢業於醫學院的他，並未選擇擔任人人欽羨、享有高社會地位的醫生，而是因為在學生時期曾利用一年休學期間，走遍南美洲的阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、及委內瑞拉等國，親身認識到拉丁美洲的貧窮和挑戰，意識到這個地區的社會不平等源自於新殖民主義、新帝國主義、及配合前兩者的國家壟斷主義，堅信唯有推動世界革命，才能徹底解決這個問題的不移信念。

由於這個思想體系適用獨立後仍被新帝國主義及新殖民主義掌控的非洲大陸，且非洲許多的領導人事實上也是西方國家掠奪其資源、剝削其人民的共犯，因此格瓦拉自然有許多追隨者。他不到四十歲就遭到槍決，更使他超群不凡，成為傳奇。

一九八三年軍事政變上台的布吉納法索領導人桑卡拉，就是受到格瓦拉精神感召的一位年輕軍官。卅三歲擔任布國總統的他，上任後採反帝國主義的馬克思「民主與人民革命」意識形態，以解決人民的糧食、住屋、及醫療保健為首要考量。桑卡拉推動大規模的疫苗注射，顯著根除了該國的麻疹、小兒麻痺及腦膜炎。清廉操守及親民形象，使他深為布國老百姓所愛戴，但因國有化政策及拒絕償還外債（認為窮國無義務）態度，最終遭到推翻殺害，而理由之一竟然是他破壞了該國與殖民母國法國間的傳統友誼。

由於桑卡拉擔任總統時，從未脫下軍裝、換上西裝（他要求政府官員穿著國產傳統服飾），且經常戴著紅色扁帽，因此被稱為非洲的格瓦拉。諷刺的是，在他舉行紀念格瓦拉逝世廿周年、發表懷念演說後不到一周，桑卡拉本人就遇刺身亡。

卅多年後，布吉納法索又出現一位不到四十歲、深具領袖魅力的年輕軍官特拉奧黑，他同樣信奉泛非主義、不僅將法國軍隊趕出布國，同時還和同樣出現軍事政變、遭到制裁的馬利與尼日，退出西非國家經濟共同體，另組沙赫爾國家聯盟，成為反抗新殖民主義的代表，也是對老人政治不滿的廣大年輕人的新希望。同樣來自布吉納法索，同樣是身穿軍服、頭戴扁帽、被譽為非洲格瓦拉的特拉奧黑，是否能夠避免走向桑卡拉及格瓦拉在不到四十歲的英年就被國際建制勢力剷除的宿命，他在未來的言行必須非常謹慎。（作者為政大國關中心兼任研究員）