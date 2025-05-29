闕志克／經濟霸權轉移間的因應之道

哈佛大學的艾利森教授於二○一五年發表一篇名文，提出「修昔底德陷阱」的概念。依據他的研究，過去五百年來，因為崛起中的新興強權對當時霸主形成取而代之的威脅或挑戰，常會誘使霸主國發動先發制人的攻擊，最後造成大規模的戰爭。艾利森因而推斷中美為了爭奪世界霸權而爆發一決雌雄的軍事對抗，勢所避免。

二○二一年三月中美阿拉斯加高層會談中，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當著美國國務卿布林肯的面直接嗆聲說「美國沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話…中國人不吃這一套」，證明了艾利森的憂慮其來有自。

當然，「修昔底德陷阱」只是理論，不見得會發生。譬如，當美國於廿世紀初國勢漸強、嶄露頭角時，當時世界霸主—大英帝國，沒有對美國兵戎相向。況且，相較於中國今天的國防力量，美國早已失去主宰性的軍事優勢，甚至就第一島鏈而言，美國不再是中國的對手應屬定論。再加上美國過去從不與核武大國直接衝突，以及川普極端厭惡捲入他國戰爭的態度，都使得中美發生軍事戰爭的機率微乎其微。

可是美國基於修昔底德情結對中國的經濟攻擊，從第一任川普政府對中興華為的技術與市場限制，到拜登政府「小院高牆」的圍堵政策，到今天的關稅貿易戰，這些攻擊導致某些類產品（如無線通訊、無人機／車、視訊監控、ＡＩ伺服器）的美中市場逐漸脫鉤，也讓許多台灣公司得以在毋須與中國企業競爭的狀況下搶占許多歐美日的商機。但另一方面，有些台灣企業在中國大陸市場的相對競爭力也因此愈來愈弱。

過去十五年來，中國集中力量辦大事的「舉國體制」已成功創造了幾個世界第一的產業，包括太陽能板、液晶顯示器、ＬＥＤ燈、電池、電動車等。同時，透過這些產業的建立，中國幾乎在所有產業領域都培養出超高強度、號稱「內捲」的競爭文化。所謂內捲，原指一個文化模式發展到一定水準後，因無法對外突破，只好轉向內部作惡性、逐底、甚至不擇手段的零和競爭。如今，中國企業的內捲文化全面涵括研發、製造、物料、行銷等各個層面，不但構築出環繞國內市場的強大護城河，也形成無堅不摧的國際競爭力。

面對中國同業超高性價比的產品力與絕對優勢，有些企業乾脆放棄中國市場，全力經營歐美日市場。這對公司的長遠競爭力其實相當不利，因為一旦退出中國，這公司就無法持續汲取中國用戶群的需求反饋，並失去在極端內捲攻防中鍛鍊出犀利競爭力的機會。長此以往，該公司與其中國同業的差距必然愈拉愈大，最後可能連原先聚焦的歐美日市場也保不住。

比較好的策略應該是以夷制夷，善用中國公司與人才，必要時外包硬體設計、選料與製造，製作出性價比完全適合中國市場的產品，以期能與中國同業分庭抗禮。歐洲外商如西門子與施耐德因採取這樣的策略，所以在中國的營收持續穩健成長，反觀美日外商則似乎不知變通，所以在中國市場節節敗退。

針對中美霸權競逐的態勢，台灣企業應審時度勢，因地制宜，以便在中國市場的產品力與非中市場的營收間取得平衡。類似布局也須及早規畫，以因應方興未艾的中印競爭，因為中國為了預防印度一躍而成其製造業強敵，已經開始阻止國產製造設備和技術流向印度。（作者為清華大學合聘教授）