方祖涵／百萬富翁的美國大學教育

匹茲堡海盜隊廿二歲王牌投手史肯斯去年才升上大聯盟，不過他絲毫不辜負選秀狀元的頭銜，在短短時間內就創下佳績，去年球季不但拿下十一勝，還進入明星賽，被選為年度新秀，甚至在最佳投手賽揚獎投票獲得第三名。

雖然是海盜隊看板明星，因為距離自由球員身分還很遙遠，史肯斯仍是聯盟低薪選手，年薪僅有八十七萬五千美金，比還在念大學的女友少了一大截。史肯斯的女友鄧恩是路易斯安那州立大學體操選手，憑藉抖音上千萬追蹤者與個人品牌合作，成為廠商爭相贊助的巨星，累計收入近五百萬美元。她在體育成績上並不比其他同項目選手突出，但強大的社群影響力，讓她成為廣告商寵兒。

這正是美國大學體育協會自二○二一年起開放「姓名、肖像與聲望」（ＮＩＬ）權利金之後，運動市場出現的劇烈改變。短短三年內，許多明星級學生運動員尚未畢業，便已成為百萬富翁；這個現象不但會讓其他教授與學生怨嘆自己設錯人生目標，就連職業運動員都不一定能望其項背。史肯斯的四縫線直球可以投到一六四公里，收入卻是女友的五分之一。

目前ＮＩＬ市場發展迅速，根據專門追蹤的網站，截至今年初，贊助金額超過百萬美元的大學運動員已超過五十人，且多集中在籃球與美式足球領域。例如南加大的明星四分衛尼爾森，雖然因傷錯過部分比賽，但市場價值依然高達一二○萬美元；而籃球界的代表人物像是詹皇的兒子布朗尼，二○二三年就達到了六七○萬美元，超過自己後來在職業籃球的年薪。

這筆權利金對大學明星運動員來說是遲來的正義，長久以來學校從學生運動獲取極大利潤，卻禁止學生獲得報償，直到四年前，不公平現象才被新規定打破。然而，新制度卻又帶來另一種不平等。許多球隊資源有限、曝光度不足的運動員，仍難以獲得實質回報；不少高中運動員以贊助合約為選校主要依據，甚至開始討價還價，這種風氣讓部分教練直言，大學體育已淪為較量銀彈的戰場。

此外，像棒球因為球迷人數不如足球與籃球，贊助金額落後許多。當學生運動員有多重選擇時，要堅持走棒球路就更難了！連棒球都如此，遑論其他冷門運動，除非選手本身有足夠吸引人的條件，像是外型搶眼的鄧恩。

對少數擁有強大社群影響力的學生運動員來說，他們無需靠成績，也能靠形象與人氣攬下數百萬贊助。而對大多數選手而言，若缺乏話題與曝光，便難以在ＮＩＬ市場取得一席之地。這讓人不禁反思：現在的大學體育，究竟還有多少「教育」的成分？

如今的美國，一邊是許多普通學生得靠學貸才能完成學業、一邊卻有學生運動員坐擁百萬年薪與奢華代言。在這個如同野蠻西部般的「新秩序」裡，教育、職業、資本三者交錯並存，未來是否會走向平衡，或繼續往更極端發展，仍有待觀察。（作者為運動文學作家）