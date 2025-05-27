陳立恆／笨蛋！問題是「分配」

在全球屏息注目之下，中美於五月中達成關稅緩徵的共識，一夜又回到了解放日前，國際股市應聲暴漲，美股七巨頭市值一天漲超八千三百億美元，幾乎等同於美國一年的軍事預算。可是因為反覆橫跳的政策而引發的物價上漲與市場波動，讓事先掌握情報的富豪權貴們賺得盆滿缽滿，卻掏空了包括美國基層人民在內的全球中小企業與普羅大眾的錢包與未來。

在這個為期九十天的關稅半真空裡，我們清楚的看見川普口中最美麗的「關稅」，其實就是隱身在他背後的黑暗啟蒙的博弈之一：打著ＭＡＧＡ的民粹旗幟，破壞建制、製造動盪，讓窮者忙窮、富者益富，進而完成他們取代現有深層政府的宏圖大業。

根據富比士統計，二○二四年全美最富有的四百位富豪財富總額高達五點四兆美元，同期美國五十％中下層家庭財富總和約四兆美元。也就是說，美國最富有的四百人的資產總值比一半美國人的資產加總還要多上近兩倍的台灣ＧＤＰ，這個看似不可思議的數字差距才是阻礙美國不再偉大的真正原因。

《論語》有云：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。」，在人類文明的長河裡，所謂的「不均」與「不安」，一直是世界上所有國家衰敗的共同寫照，然曾幾何時，世人眼中猶如應許之地的美國，也出現了不均與不安的凋蔽之兆。

川普政府想要將美國的不均與不安導向於全球化環境下產生的大幅貿易逆差，但其實很大一部分貿易逆差是被過度放大的。根據歐洲的經濟政策研究中心數據顯示，單就iPhone一個品項而言，實際根本不到帳面逆差的三分之一，更不用說美國長期以來都是金融與科技服務的順差國，也因為服務產品的特殊性，實際順差應該比帳面數字更高。

總之，美國不是真正意義上的貿易逆差國，那些鐵鏽州、芬太尼、犯罪率、高負債等造成社會對於不均與不安的恐懼，都出自於富豪權貴階層的貪婪。他們的貪婪讓美國社會資源與財富分配上嚴重失衡，流入美國的順差無法為弱者創造價值，反而為強者的天文財富添磚加瓦，更有甚者，川普政府企圖在混亂之中，夾帶他的減稅計畫。根據美國稅務觀察組織的調查，按照目前眾議院籌款委員會的稅收改革計畫，預計可能再為美國國債增加近六兆美元的赤字，可是減稅最大受惠者居然是金字塔尖端的超豪家庭和大型企業。

借用當年柯林頓的選舉金句：「笨蛋，問題是經濟！」我覺得ＭＡＧＡ們也需要知道：「笨蛋，問題是分配！」誠然，ＭＡＧＡ只是一個族群的代名詞，他們以不同的形式，存在於世界各國每一個角落，這些人偏愛激情的口號與華麗的願景，並不在乎也沒能力去判斷政治人物與政策推行之間的合理性、正當性與有效性，更不想了解自己的方寸天地之外的世界究竟如何運作。然而作為一個民主國家的公民，我們有義務不被身邊的ＭＡＧＡ所蒙蔽，更有責任不能讓自己淪落為一名ＭＡＧＡ，要時常走出同溫層，了解反對陣營的分析、檢驗政策實施的成效。最重要的是，看看執政者是否能苦民所苦、身先士卒；看看社會上的基礎建設、民生安全、教育品質與貧富差距是不是逐年向好。畢竟民主不是劫富濟貧，而是在以強扶弱的正道善念中合理分配、共同偉大。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）