王正方／張一鳴一鳴驚人

美國富比士雜誌及彭博社的富豪榜上顯示，中國大陸的首富是字節跳動公司創始人張一鳴：福建龍岩人，一九八三年出生，畢業於南開大學軟件工程系；如今他的身家應超過六百五十五億美元。張先生持有該公司百分之廿一的股份，再加上大量比特幣和某AI公司股權，實際身價可能更高。

張一鳴自幼展現了他超人的電腦天份；十二歲時父親自國外帶回一份《個人電腦雜誌》（PC Magazine），首次接觸到「推薦算法」概念，他立即寫出好幾頁對AOL（美國線上）的疑問。十四歲某日課餘，演算了一黑板的「資訊熵公式」，老師罵他不務正業。廿年後此公式顛覆並引領了全球的「內容分發權」。

南開大學畢業之後，在幾家公司獲取實際工作經驗，於二○一二年張一鳴在北京知春路一民宅內成立字節跳動公司。如今這間公司的規模擴張到難以置信的地步，涵蓋了世間各式互聯網路。在AI領域中有：豆包、火山引擎；媒體：今日頭條；社交：皮皮蝦、圖蟲網；電商：今日特賣、新草APP；娛樂：抖音、TikTok、西瓜視頻等等，琳瑯滿目豐盛無比，每個項目的用戶數量有不少以億來計算。「字節跳動」的產值超過四千億美元。

TikTok的知名度最高，因為美國參眾兩院通過決議：在美國的TikTok「不賣即禁」。理由：TikTok隸屬於中國字節跳動公司，極可能將美國用戶的個資傳到北京，危害美國安全。但這項指控完全沒有實際證據，純屬莫須有。決議執行日期將屆，川普總統下令延後七十五天，敦促達成美國公司購買TikTok；兩個半月又過去，川大爺再續延七十五日，說自己挺喜歡TikTok的。川普競選團隊用TikTok宣傳，獲得不少年輕人的支持。印尼、馬來西亞、泰國的政治人物指TikTok是選舉利器，透過它可贏得意想不到的選票。

TikTok使用七十五種語言，遍及一百五十餘國，用戶總數突破廿億，美國使用者有一億七千多萬人，超過美國人口的一半，年輕人占絕大多數。TikTok短視頻快速生動，使用簡單，有利於創意表達，能在短期內積累數十萬的點擊量和粉絲，威力十分驚人。說TikTok緊緊地掌握住了全世界Z世代的喜好與各種性向，殊不為過。

張一鳴的強項是開發演算法，他率領團隊創出抖音／TikTok的演算法，MIT將它列為二○一一年全球十大突破性技術，認為這是用推薦演算法分裂了全球互聯網的原子。張一鳴在業界的綽號是「演算法奧本海默」。

美國年輕世代已離不開TikTok，美國官方亟欲掌握TikTok的核心技術，所以才用「資料轉移」做藉口，通過「不賣即禁」的決議，勒令出售。他們除了想奪取商業利益之外，也意識到更深層的隱憂：百分之卅的美國Z世代通過TikTok了解時事、TikTok重塑了全球流行文化、美國青少年發現：中國的APP比民主制度更懂得如何讓人快樂等等。山姆大叔不僅僅敗給一家公司，他們幾乎要失掉整個世代人的心智。

來自福建普通家庭的張一鳴，果真一鳴驚人。（作者為電影導演）