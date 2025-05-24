盛治仁／不擇手段的連鎖效應

ＮＢＡ季後賽有個插曲，金州勇士隊的柯瑞在今年一月的比賽中右手母指受傷，因為在球季中無法獲得充分休息所以無法復元。幾個月來一直包著繃帶，關節腫脹明顯。

在對戰休士頓火箭隊的系列賽中，防守球員布魯克斯刻意在柯瑞出手投籃後去打他受傷的部位，既不構成犯規又能加重對方傷勢。通常這麼做的人被問到時大多會選擇避重就輕回覆，但他卻公開承認就是故意的，「如果科瑞不想被碰撞，那他應該去打網球。」

他還說若對手有傷，他會毫不猶豫地加以利用，別人要怎麼說，就讓他們繼續講吧。

外界對這件事的反應，則認為規則上沒有禁止這麼做，但刻意傷害對手以贏得比賽是非常沒有運動精神的。聯盟也可能考慮為此修改規則。科瑞自己則沒有多做闡述，專心在比賽和復健，只淡淡地說如果是犯規裁判就應該吹哨。

這件事讓我想到現在的世道。曾幾何時，人類社會已經不再重視道德和規範，也不介意手段的正當性。只要最後能夠獲得勝利，用什麼手段都可以，而且還毫不羞愧對外承認。

不只是體育場景，去年一部描述年輕時代川普的電影「狂人法則」（The Apprentice），講述了他從一九七○年代進入房地產界的過程，特別是他和擅長政治操作的律師羅伊科恩學習的做人做事方式如下：

第一、攻擊、攻擊、攻擊。面對任何挑戰或指控，主動攻擊，把壓力和焦點轉移到對手身上

第二、什麼都不承認，一概否認。無論遇到什麼負面事件或指控，堅決否認，絕不認錯，不承擔責任。

第三、不管發生何事，永遠宣稱自己勝利，來塑造無敵成功的形象。

第四、不在乎別人的看法是優勢，只要能贏，沒有對錯和道德。

第五、強硬無情的談判策略。毫不猶豫用法律或媒體攻擊對手，以達目的。

這些特質其實蠻符合川普第二任就職後的作風。他的法律團隊曾經嘗試停止該片發行，也威脅要提告，但都未能阻止上映。

最近傳出卡達要送給川普一架價值四億美元的七四七做空軍一號，他說只有笨蛋才會拒絕這種提議。三位曾經在布希、柯林頓和歐巴馬等總統任內擔任白宮倫理諮詢的律師聯名投書紐約時報批判，並指出更大的問題在於川普既制定虛擬貨幣的政策，家族又以此為生意牟利，跟接受外國政府餽贈一樣都是沒有利益迴避的重大違法缺失。

我很擔心當人類社會完全失去了願意共同遵守的規矩，終會回到自然狀態的原始混亂社會。

大家願意放棄部分的權利和自由與自主性，來遵循集體的規範是因為能夠得到基本的保障。

現在這種只要達到目的就可以不擇手段的風氣，會引發無法想像的連鎖效應，不管在體育或是政治的競技場上，對抗的手法會越來越沒底線，最後連基本生存秩序都無法維持。

希望這只是想像的最壞狀態。我還是強迫自己樂觀地期待，所有不擇手段的作法就算一時能夠得逞，終究無法長期欺騙所有人。沉默的多數還是善良且有正義感的。但如果不幸事實並非如此，我還是選擇守住原則，寧願當那失敗的少數。

（作者為雲品國際董事長，著有《領導自己的人生》）