孔子在《論語．顏淵》提到治國為政有三要素：「足食，足兵，民信之矣。」用現代人說法，「足食」就是經濟要好，「足兵」是國防夠強，而「民信之」是民眾要信任政府。如果進一步替這三項要素排列優先次序，孔子認為最重要的是「民信之」，其次是「足食」，最後才是「足兵」。

孔子在兩千多年前提出此一為政之道，但它仍然適用於現代國家的治理；然而，當今執政黨的治國之道，似乎把三者的優先次序給顛倒了，執政團隊花最多精力時間在國安認知作戰，其次是民生經濟，而不大在乎「民信之」。

要人民信任政府，關鍵當然在於政府能否開誠布公、言而有信。如果政府隱晦不透明或企圖操弄媒體，對人民進行認知大作戰，在這個網路媒體氾濫的時代往往會適得其反。以最近與美國的關稅和貿易談判為例，主流媒體大幅報導我們陸續派了不少高官赴美，也帶了很多台灣企業去美國，但他們究竟見到誰、談了什麼、進度為何？卻是諱莫若深。此外，台幣急升究竟有無美方壓力，也一直沒有合理的說法。大家覺得政府只願意讓民眾聽到正面消息，卻不願揭露完整的真相，網路上因而出現許多猜測和流言，導致人民普遍不信任政府。

遠見雜誌在「二○二四年台灣社會信任調查」中發現，台灣民眾最不信任的五種職業分別是：新聞記者、立委、法官、縣市議員及中央部會首長。除了新聞記者外，其他四種職業竟然都是政府的重要職務。而新聞記者雖不是政府官員，卻負有傳遞和釐清公共資訊之責，是建立社會信任的重要橋梁，很諷刺地卻成為民眾最不信任的群體。

更嚴重的是，司法體系是維護民主法制最重要的一環，台灣民眾對司法的信任度卻長期徘徊在二至三成之間，遠低於其他民主國家。再者，根據最近美麗島電子報、ＴＶＢＳ等民調顯示，賴總統就任總統滿一年之際，民眾對其不信任的比率已高於信任，在在顯示民眾極不信任政府。

我相信絕大部分的台灣人都同意，面對中共日益強大的威脅，政府確實要加強國防與全民防衛韌性。然而，強韌國安的基礎不僅要有足夠的經濟實力，更仰賴人民的團結與信任。我們總是在喊台積電或半導體產業是護國神山，卻沒聽到誰在說「國軍是護國神山」，這在某個意義上說明了國防實力不足恃，而須靠半導體來保護台灣。而台積電得以成功，正是建立在客戶對台積電的「信任」基礎上。

剛去世的哈佛大學國際關係巨擘約瑟夫．奈伊創造了「軟實力」與「巧實力」的觀念，強調國家不能只靠國防軍備，還要有其他文化、價值等實力；他認為在資訊氾濫的時代，信譽是最稀缺的資源，而文化和價值等軟實力可以有效地增強國家的信譽。奈伊的看法原本是針對國際關係而論，但完全適用在國內政治上。執政者最珍貴的資產是信譽而不是權力；如果執政者只在乎權力卻不重視信譽，終將失去人民信任、進而失去權力，甚至可能帶給國家滅頂式的巨大災難。

現今台灣民主政治的嚴酷挑戰不只來自對岸的威脅，更來自於人民對政府的不信任。要重建信任之道，執政黨必須有謙卑的心與包容的量，願意開誠布公、分享權力、真心實踐賴總統自己說的：「政黨可以競爭，國家不能犧牲。」然而知易行難，掌握政治權力者何時才願意放下成見和對立，將「民信之」放在黨派利益之上呢？

（作者為陽明山未來學社理事長）