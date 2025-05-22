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楊志良／這一年，賴做過福國利民的事？

聯合報／ 楊志良

賴清德總統就任已滿一年了，大家不妨一起回顧這一年，賴總統有做過任何一件福國利民的事嗎？只有兩岸兵凶戰危，讓不少人夜不能眠；一點風吹草動，任何的爆炸聲或怪異的飛機聲、甚至流星雨，就以為是老共來襲。

低薪、長工時，貧富差距不斷加大，社會充滿了相對剝奪感，特別是年輕朋友前途茫然，只能追隨日本年輕人，連戀愛都不談了，遑論結婚。以前看到年輕人在大街上動作親密很覺礙眼，現在則頗感「欣慰」，希望荷爾蒙仍可起一些作用，戰勝大環境的低迷。台灣近年來結婚對數直直落，離婚率卻不斷升高，所以台灣生育率世界倒數第一。過去曾有立委質疑，少子化辦公室預算接近八億，只開過一次會，不知到底討論出了什麼有效的改善方法？

其實，最好的政策就是比照北歐國家，不只是小孩國家養，媽媽也由國家雇用。世界上最好的保母就是媽媽，最好的幼兒園就是家庭，所以照顧五歲以下小孩的專職媽媽，政府就給予平均薪資，單親爸爸也比照辦理。

出生人數少了，大專以上出國就業人數卻不斷增加，虐兒、虐老、家暴也只增不減。最可怕的是缺乏社會支持，獨居人口超過百萬，孤獨死年年增加，包括年輕人竟也有孤獨死。賴清德還好意思說總統府成立了包括「健康台灣」等三大委員會，結果台灣不婚、不生、不活，最缺的就是人。公車缺司機、軍隊缺軍人，學校從托兒所、幼兒園、小學、中學到大學，連國立大學的碩博士班都缺學生，人都不夠了，還談什麼抗中保台？

用幾千億去買美國過時的武器，繳了保護費武器卻遲遲不來，把台灣人民當傻蛋。所以共軍飛機、軍艦繞台，燃料用完了、時間到了便「下班」，徒然浪費燃料。

賴清德是雙少數總統，卻把檢察官、法官、大法官都當成小弟，多數民眾不相信司法，這個國家豈能不亡？其實這都是小事，他最大的罪孽是製造全民互相仇恨；執政黨對抗在野黨，內政部長的施政目標竟是想消滅在野黨、教育部長意圖阻止兩岸的學術交流活動。社會上氣氛怨懟，民眾在路上互瞄、超車或按一聲喇叭，就拳腳相向，甚者刀棍齊揮。

多年前本人在政府任職期間，不同政黨的立委在議場上爭鋒相對，私底下卻在立法院旁的五星級大飯店搭肩言歡。如今賴政府全面消滅愛與包容，不同政黨的立委之間只剩仇恨，就是民進黨內也鬥爭不休，如台南市長擬參選人的互爭互槓，黨內一致對外的情景已成過去。

面對老共的威脅與川普的霸凌，賴清德一無是處，只會對內製造分裂仇恨。可憐之人必有可恨之處，睡不著覺的不是只有行政院長卓榮泰，被六成選票否定的賴清德，睡得安穩嗎？民眾要如何自救？只有讓「大罷免」大失敗！（作者為前衛生署長）

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