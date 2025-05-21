廖元豪／賴就任一年 司法形象伊於胡底

賴總統就任周年，除了民進黨自己做的民調以外，似乎都不太好看。但賴總統性格堅毅，頗有王安石「拗相公」之風，或許不是很在意人家怎麼看他。反正總統有四年任期，又不像其他民選人員容易「大罷免」，就繼續堅持做自己。最終是賴總統以及民進黨承擔政治責任就是了。

然而，民調中顯示「司法」公正與民眾信賴度愈來愈低，卻是每個在乎法治精神的國民、司法人員，以及法律專業人士須萬分警醒的。在ＴＶＢＳ的民調中，「司法改革」的不滿意度竟達五十八％，而滿意度僅有卅％，與「兩岸關係」同列民眾最不滿意的項目。賴總統可能本來就不期待兩岸關係有什麼好發展，因此無須在意；那賴總統主政下的「司法改革」為什麼會讓民眾這麼不滿呢？

又如新國會智庫的民調，也評比民眾對歷任民選總統的「司法最公正」，結果賴清德僅得七點九％，只勝被判刑的陳水扁。人民為何會覺得賴清德任內的司法不公正呢？

雖說司法獨立，不受政治干涉；司法人員也不需像政治人物一樣，於每個案件念茲在茲民眾觀感。可是司法剛好是最需要社會「信任」的政府部門，司法正當性來自公正、中立，更包括「外觀上」讓人民「感覺到」它的公正與中立。換句話說，司法公正的「形象」不亞於實質。

法律人往往認為，司法非常專業繁瑣，所以大眾不懂易誤解。尤其傳統儒家、法家文化薰陶下的台灣，也欠缺崇敬司法的傳統信念。因此，司法無論怎麼做，都只會被民眾誤解。這種無可奈何的社會偏見，或許是事實。可這更表示司法人員及司法部門的領導人，必須要有一定程度的「司法政治智慧」，盡可能祛除（本來就有點偏見的）社會疑竇。特別在涉及政治的案件中，更要如履薄冰，全力避免瓜田李下。

可悲的是，一年來，司法政治化的外觀、形象，卻愈來愈嚴重。檢警調偵辦柯文哲案、「大罷免」有關的偽造文書案，及其他涉及政治人物的案件，的確應該「證據到哪就辦到哪」。然而，這些敏感案件只要稍有瑕疵，或讓人覺得雙標，就必會引起輿論批評，進而讓原本就不太信任司法公正的民眾更加疑懼。早期的檢警單位，對於此類高度敏感案件，反而更加低調，也盡量避開尖峰、敏感時間。在「大罷免」如火如荼之際，許多在「錯誤」或「偽造文書」之間的爭議，是否需立即大張旗鼓搜索逮捕聲押？此外，太多案件的細節證據，特定媒體發布消息竟比司法單位更快。諸如此類事項，配合民進黨全體那種對在野黨恨不得除之後快的態度，怎能讓民眾不起疑心？

再加上民進黨政府由於跟藍白槓上，幾乎立院通過的每個「行政院不喜」之法案，他們都扣上「毀憲亂政」的帽子，並聲請憲法法庭裁判。在憲法上，行政的功能就是「執行法律」，柯建銘等人卻幾乎把行政變成「對抗法律」。

更糟的是，他們把「政治對抗」與「政策異見」都說成「違憲」，然後拉大法官助拳。在這種突兀怪異的作法下，無論憲法法庭如何判決，民眾或都會有一種「憲法法庭是民進黨開的」的印象。

政治是一時的，司法公正的憲政制度卻是長遠的。偏偏總統以下的政治人物不在乎司法形象，而司法行政首長與大法官們的敏感度也不夠，糟蹋的就是司法形象。台灣民主化以來，漸漸累積的司法公信與法治精神，還有再起的一天嗎？

（作者為政治大學法律學系副教授）