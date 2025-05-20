廖達琪／賴總統的台南經驗可複製嗎

賴清德先生就任中華民國總統迄今一年整。回首這一年，相信賴總統或有不少感慨：內部施政沒有蔡英文總統的運氣，少了國會的多數；外部又遇百年罕見變局，川普不按舊牌理出牌，擾亂既有世界財經、政治及價值秩序！賴作為台灣的舵手，如何應處？歷任總統之經驗應不足以參照；同時，以賴總統看來自負及自信的性格，或也不情願隨誰之規。

賴總統擔任台南市長之表現，可能已成為他自己期待的典範；二○一四年競選連任時，還創下台灣地方首長選舉得票率最高紀錄！這般史詩級的表現，任何人可能難免都會自我陶醉及渴望複製，但台南經驗可以放大到台灣嗎？賴市長的作為可成為賴總統的範本嗎？

直觀上，二者似非同類，很難比較類推；主要因一係地方，一係中央，前者不需面對國際關係，更無駕馭三軍之授權；後者則是總管國防外交決策指揮大權，差異不可以道里計；再加上台南與台灣整體的政黨生態落差頗大，更增類推運用困難。但異中求同，也非完全不可能，尤以賴總統之背景，曾受西醫訓練，物理化學性調整體質，是可行的。

目前民進黨已完全投入的大罷免，就是一種運用物理化學手段，改變立院的生態結構，以形塑利於民進黨執政的國會多數，也似乎是推近賴總統在台南施政情境的一步；因他當市長兩任任期內，議會中民進黨都是接近過半的最多數；第二任期時李全教以少數拿下議長，賴拒入議會逾二百天，遭監院彈劾仍不改堅持；後李因賄選成立去職，賴乃從容面對議會。這是否也啟發了賴總統對大罷免的態度：強硬到底、改變國會、方便施政！

且不說大罷免終局如何，就賴總統的台南經驗而言，議會生態的較少杯葛，應不是其成就巔峰的充要條件；他長期不進議會，引起的法律與憲政爭議遠大於肯定；他仍能獲得多數民眾支持，應歸於其三項領導統御特質：

其一是以民為先，超越藍綠，苦民所苦，解決問題。最有名的事例就是二○一六年二月台南地震，賴市長進駐災區坐鎮指揮，展現把災民放心上的誠意，並和當時閣揆張善政密切合作救災，成為佳話！這麼有溫度的跨中央地方、又跨黨派來服務人民的故事，相信是賴能得台南大多數民心的關鍵之一。

其次是施政延續，為所當為。這指台南市政的發展，會參酌舊有良善的規畫，克服困難的推動落實。例如南鐵東移，或稱鐵路地下化，這已成現代城市的標配；而台南的規畫，於一九九○年代連戰當省主席時即已啟動，二○○九年馬英九執政時，核定東移地下化路線（非原軌下）；賴就任市長後積極推動，因東移需拆遷三百餘戶房舍，遭遇很大的阻力，但他不改其志，戮力完成，現鐵路地下化已成賴市長最卓著的政績之一。

其三是策略溝通。賴能順利推動南鐵東移，關鍵來自策略性的細膩溝通；他先區分直接的利害關係人（房舍所有者），及間接的議題關心者（社運人士及學生）；對前者，逐一面對面溝通，且提供安置之方；對後者，則近乎完全不理。這項手法有些狠厲，但讓他維持了多數支持。

賴總統如確實有師法賴市長想法，其實不用以大罷免改造國會；以上的以民為先、施政延續、及策略溝通三種心法，是否就能拉近兩個角色的支持度呢？在賴總統必須直接面對的國際事務上，這三法也有應用空間；而運用之妙，就存乎賴總統一心！（作者為中山大學政治所榮譽教授）